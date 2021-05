Ahora son tendencia en redes. Conozca a Piisciiss, Neni Nova y Axid artistas que le bailaron Vogue al Esmad en plena manifestación.

En pasados días se viralizó un video que causó todo tipo de comentarios en redes sociales.

Tres personas no binarias se tomaron TransMilenio para bailar Vogue al ritmo de guaracha, como modo de protesta ante las diferentes situaciones de acoso que vive la comunidad Lgbt+, en especial en dicho transporte público.

Días después se les pudo ver nuevamente, esta vez bailando Vogue frente al Esmad, en los pasillos de Palacio de Justicia en medio de las manifestaciones que se realizaron el 28 de abril en rechazo a la reforma tributaria.

Desde entonces estas tres artistas se han tomado las redes sociales, pasando de un video viral, a ser un símbolo de resistencia, como comentan muchos internautas.

Pero, ¿Quiénes son estas tres bailarinas de Vogue?

En pasados días Publimetro Colombia habló con dos de los -les- artistas queer que aparecen haciendo el performance, quienes nos hablaron del porqué de su arte, cómo nació y cómo han tomado la virilidad de sus videos.

Quienes salen en el video son Piisciiss, Neni Nova y Axid, tres artistas queer que por medio del Vogue, específicamente en su variante femme, a ritmo de guaracha, quieren alzar su voz y protestar ante las injusticias.

¿Cómo surge el Vogue en Colombia?

“En Colombia nace en esta misma necesidad de crear un espacio seguro para toda la diversidad y es como una herencia de lo que nació en Estados Unidos al fundarlo personas negras y latinas”… “porque digamos que a hoy en día aún se vive violencia contra la comunidad, esto es un espacio de empoderamiento en el que nadie te juzga y puedes expresar tu arte”, manifiesta Neni Nova.

¿Qué sintieron con la viralidad del video?, ¿cómo lo recibió el público?

“No nos esperábamos que esto se hiciera vial. Al ver la primera publicación de esto tuve sentimientos encontrados, por un lado me sentí muy feliz por el recibimiento que estaba teniendo, pero por otro me sentí decepcionado. Fuimos retratades como “polémicas”, como inconscientes, guarichas, y la verdad que me dejó pensando que esto pasa por la ignorancia que hay en Colombia frente al tema” expresa Piisciiss.

“Hay de todo tipo de comentarios, pero esto es lo que queremos exponer, que somos una sociedad agresiva, no somos tolerantes con las demás personas. Debemos ser consientes de que hay una diversidad”, resaltó.

