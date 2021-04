Conozca a la madre que salió a marchar llevando en hombros a su hijo con discapacidad

Se trata de Teresa Montero, quien vive en Manizales, cuyo hijo tiene 26 años de edad.

El lente de la cámara de Sebastián Correa, un joven diseñador gráfico de Manizales, captó la imagen de la lucha y el orgullo de esta madre que vive en el barrio Fátima.

Se trata de una fotografía improvisada en medio de las marchas del 28 de abril, en el marco del paro nacional, que logró captar el seguimiento y empuje de la mujer, y por tanto se ha hecho viral en redes sociales.

No piensen en las estatuas, sino en esta mujer, que todos los días se levanta a conseguir el diario, con un hijo en condición de discapacidad, a quien debe cargar para subir y bajar del bus.

Esa es la Colombia real, la que no muestran en la tv.

Una mujer que no inventa para nada su situación y que aún con la carga de su hijo con discapacidad sale a manifestar pacíficamente sus derechos.

El joven y la mujer fueron entrevistados por Noticias Caracol después de la jornada del paro.

Julián, como se llama el hijo de Teresa, padece una enfermedad congénita que le tiene atrofiados los músculos de su cuerpo. Aunque la condición de su hijo hace que sus vidas sean más difíciles, ella manifiesta ser muy feliz con él, por eso todos los días lo sube en un bus y lo lleva consigo a su trabajo. Lo cuida mientras vende dulces en la equina de una calle.

“Verdaderamente, lo que el niño tiene, no lo tiene nadie. Es un niño convulsivo, le dan ataques, tiene un tumor cerebral, no camina, no duerme de noche, ni duerme él ni duermo yo”, dice Teresa.

“Me levanto, hago su sopa, se la empaco, empaco el tetero, lo baño, lo visto, me baño yo y salimos en la buseta con silla. Eso es duro”, dice Teresa, quien además se autodenomina como “una verraca, una valiente”.

La lucha de Teresa Montero toca puertas con la esperanza de, un día, tener una casa propia, que es lo que siempre ha soñado.

Por su parte Sebastián Correa, quien tomó la fotografía, se siente muy halagado de que la imagen haya sido tan compartida y de haber logrado transmitir eso que el sintió cuando vio a la mujer.

“Lo que me inspiró a tomar esta fotografía fue el empuje, la verraquera de cada uno de los colombianos de salir a buscarnos la papa, en el día a día, no importa las condiciones en las que estamos”, aseguró Sebastián.