Uribe hace angustiosa súplica por la reforma tributaria. El expresidente reconoce que como fue presentado el documento representa un costo político para el Centro Democrático.

El expresidente Álvaro Uribe ha utilizado sus redes sociales para exponer las razones que hay para modificar el documento de la reforma tributaria.

La súplica de Uribe

Uribe ha solicitado que se realice un consenso para lograr las modificaciones necesarias al texto.

Su más reciente mensaje lo inició con la frase “Súplica angustiosa”.

“Súplica angustiosa: Que Gobierno, partidos y ponentes acuerden un texto simple, corto, no agresivo, lo presenten como ponencia, lo aprueben. Se necesitan recursos para atender la crisis social. Se necesitan virajes para atender la democracia”, escribió.

El expresidente se ha quejado en varias oportunidades por el texto que presentó el Gobierno Nacional, por no ser el acordado con el partido.

Uribe ha expresado que realizar una reforma tributaria es necesaria, por los recursos que el país requiere para recuperarse. Sin embargo, considera que como está el texto es lesivo para la clase media.

“Le rogamos al Gobierno que no presentara esos puntos. Dijimos, nosotros no queremos mortificar, apoyamos al Gobierno. Lo que queremos y necesitamos es el éxito del presidente Duque. No lo presenten así, eso generará un gran rechazo popular. En el Congreso no lo aprueban así. Castigan al partido, castigan al Gobierno“, dijo a Blu Radio el expresidente.

Efectos de la reforma

El expresidente reconoció que tal y como fue presentada la reforma tributaria representa un costo político para su partido político, el Centro Democrático.

“Nosotros apoyamos el Gobierno, pero le pedimos que no presentara esa reforma tributaria antes de tener un consenso y revisar esos puntos que afectan al pueblo. Esto le hace daño al Centro Democrático. Desde hace mucho rato lo hemos dicho, hicimos todos los esfuerzos“, declaró.

