Luego de que se conocieran las fotos y videos donde se ve que derriban la estatua, el director de mañanas Blu contactó a uno de los manifestantes. Líder indígena que tumbó la estatua de Belarcázar le tiró el teléfono a Néstor Morales.

Tras preguntarle por los hechos ocurridos esta mañana en Cali, el líder indígena de la comunidad Misak, Pedro Velasco, tomó como personal el hecho de que Néstor Morales sea el cuñado de Duque. Insistió que el periodista y su emisora eran cómplices de todo lo que estaba pasando y que no se identifican con estos símbolos que fueron producto de esclavitud y no de libertad.

Luego de que Néstor le insistiera en que no era la manera, el Gobernador se ofuscó y le dijo que era un miope y que todo lo quería era tergiversar la información. Ante esto, se notó la molestia de Néstor quién seguía insistiendo que no era la manera de protestar y que el diálogo era lo mejor. Sin embargo Velasco dijo que no iban a seguir permitiendo que el Gobierno hiciera lo que quisiera y que su protesta se iba a mantener.

Asimismo, le dijo a Néstor que él era familia de Duque y que también era cómplice de todo lo que estaba sucediendo. Esta frase hizo que Néstor se enojara y le dijera, “¿qué coño me dice?”, ante esto el Gobernador prefirió dejarlo hablando solo y le colgó.

Tras haber quedado solo al micrófono, Néstor decide enfatizar que él se casó con su esposa hace 25 años. Y que en ese momento, no tenía idea que su cuñado, Iván Duque, sería presidente. Además dice que no hace parte del Gobierno en nada.

Indígenas siguen en el oeste de Cali

Indígenas Misak insisten en derribar por completo la estatua de Sebastián de Belalcázar, ubicada en el oeste de Cali. Allí hay una mesa de conversación con la Secretaría de Gobierno que busca llegar a un acuerdo.

Entre las exigencias de los indígenas está que se retire esta estatua y que sea reemplazada por una que sí los identifique.