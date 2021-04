Bancada alternativa del Congreso llama a hundir la Reforma Tributaria

La bancada alternativa del congreso anunció que votará negativamente a la Reforma Tributaria.

Además, pidió a otras bancadas políticas que se unan a la iniciativa para hundir la propuesta presentada por el Gobierno.

Dicen no a la Reforma Tributaria

La bancada alternativa del congreso integrada por el Polo Democrático , la Unión Patriótica , el Mais, Colombia Humana, entre otros, hicieron el anuncio.

Según esta bancada de oposición, van a ir en contra de la Reforma Tributaria y solicitaron que se retire.

El representante David Racero dice que “Nuestra posición es la de una ponencia de archivo que vamos a radicar prontamente. Esto es lo que propone el pacto histórico e insistimos en que el presidente Duque retire la reforma tributaria, no es pertinente al país y si no decide retirarla, invitamos a los congresistas a que no la voten y que nos apoyen nuestra propuesta de archivo”.

No piensan negociar la propuesta

Los integrantes de esta bancada aseguran que no van a negociar la propuesta porque en el trámite podría tener alteraciones que terminarían por afectar a los colombianos.

Wilson Arias, senador del Polo Democrático, insiste en que esta reforma no tiene reparación.

“El Gobierno está buscando seducir a quienes se oponen a la reforma tributaria para remendarla. Ese proyecto no se puede reparar. Como pacto histórico tenemos adelantada una propuesta de archivo e invitamos a apoyarla” Wilson Arias, senador del Polo Democrático

Esta bancada finalizó informando que apoyan el Paro Nacional convocado para mañana 28 de abril.

Esta jornada de convocatoria que busca tomarse las calles del país, tiene como objetivo presionar el hundimiento de la Reforma Tributaria.