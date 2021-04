Uribe no quiere que retiren la reforma tributaria, pero dice que “hay que hacer algo muy distinto”. El expresidente se refirió en Blu Radio a la propuesta que tiene el Centro Democrático.

“Creemos que hay que hacer algo muy distinto a lo que propuso el Ministerio de Hacienda, después de muchas horas de trabajo con toda la bancada del Centro Democrático se ha presentado este documento para ayudar a construir el concenso entre el presidente Duque y todos los partidos”, expuso.

Según dijo, su propuesta es “una reforma sencilla, que no toca el IVA, no toca los alimentos, no se mete con los ingresos de la clase media colombiana, no toca los servicios públicos, etc. Serían unas normas, fundamentalmente transitorias, para un impuesto que paguen los colombianos más pudientes”.

Al respecto, le preguntaron que si eso se traduce en una posible petición al Gobierno para que retire el proyecto.

El expresidente fue enfático al responder y decir no: “No, no hay que retirarlo, yo lo que creo es que se puede buscar, y lo hemos comunicado al gobierno, nosotros mantenemos el diálogo, lo hemos buscado con muchos partidos, yo creo que puede haber un acuerdo político”, respondió.

Acto seguido, Uribe dijo que “rogó” para que no presentarán en el Congreso los puntos más polémicos. “Le rogamos al Gobierno que no presentara esos puntos. Dijimos, nosotros no queremos mortificar, apoyamos al Gobierno. Lo que queremos y necesitamos es el éxito del presidente Duque. No lo presenten así, eso generará un gran rechazo popular. En el Congreso no lo aprueban así. Castigan al partido, castigan al Gobierno“, expuso.

Exaltó que “esto le hace mucho daño al Centro Democrático”.

Igualmente, explicó que el pasado viernes habló con el presidente Iván Duque para buscar una alternativa a la reforma tributaria.

Las propuestas de Uribe

En un comunicado, que detalló en su cuenta de Twitter, el expresidente se refirió a una serie de lineamientos para lograr un consenso sobre la reforma que prepara el gobierno de Iván Duque.

“Colombia necesita ampliar Ingreso Solidario, apoyar a los pobres, empleados, mujeres, estudiantes de estratos 1, 2 y 3, a los trabajadores de empresas afectadas por la pandemia”, mencionó al inicio del comunicado.

En esa medida, expresó que“el Centro Democrático quiere ayudar al Gobierno del presidente Duque a encontrar un consenso con los diferentes partidos“.

Así las cosas, el expresidente, quien actualmente es investigado por fraude procesal y soborno de testigos, lanzó su propuesta para la reforma tributaria: “un proyecto de 12 billones de recaudo, que no mueve el IVA, no le cobra a los servicios públicos, tampoco a más pensiones de las que ya pagan, no impone cargas a los reducidos salarios de los ciudadanos de ingresos medios”.

Según dijo, esto “no afecta a los alimentos”.

A reglón seguido, continuó exponiendo la necesidad de que “durante tres años las empresas paguen el 33% de renta y después vuelvan al 30%”.

Conozca a continuación los demás aspectos:

Que el impuesto a los altos patrimonios, antes que desaparezca, se prorrogue, igual a como está hoy.

Que las personas con más de 64 millones de ingresos al año, quienes hoy pagan, también contribuyan con una tarifa extra y transitoria.

Que se aplace el beneficio de descontar de los impuestos nacionales el 50% de los que se paga a las ciudades y municipios por concepto de ICA.

Que el sector financiero contribuya con una tarifa extra y transitoria que ya pagan los bancos.

Que el impuesto solidario, que se podrá descontar de pagos futuros, se pague sobre impuestos superiores a 20 millones.

Debe pedirse más contribución al banco de la República y un anticipo de utilidades de 5 billones.