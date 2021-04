“Pobres los que creen que el Estado les va a resolver la vida”, dijo María Fernanda Cabal sobre el paro

Todo empezó por los trinos que este lunes lanzó el senador en contra de la reforma tributaria. María Fernanda Cabal criticó la propuesta de Gustavo Petro sobre el paro.

En entrevista con Semana, la senadora uribista calificó de “anarquistas” las decisiones de “quienes lo quieren todo gratis”. Ella hacía referencia a Petro y a quienes marcharán contra la reforma.

Este lunes el senador alentó a las centrales obreras a seguir adelante con lo planeado para el 28 de abril. Además, pidió al Gobierno retirar la reforma tributaria si no quiere aglomeraciones en el paro.

“¿No quieren aglomeraciones?, es fácil: retiren la reforma tributaria”, escribió en su cuenta de Twitter.

Pero no solo eso, también pidió a los ciudadanos que ese día se hagan sentir para que el Gobierno acceda a retirar el proyecto. El senador continuó con los mensajes en esta red social y lanzó otra propuesta a los manifestantes:

“El día del paro, es mejor no ir a trabajar, no sacar el carro, no hacer transacciones financieras, no tomar gaseosas, no ir a grandes superficies comerciales, no subirse a Transmilenio. que sientan lo que es un paro que puede volverse indefinido”, dijo.

Tras las declaraciones de Petro, la senadora de derecha se despachó en contra del senador de izquierda. Dijo que “Gustavo Petro construye sobre su ideario, la destrucción”.

Y luego lazó una pregunta:

“¿Por qué ustedes los socialistas divorcian la vida de la economía, por qué destruir la cadena económica, por qué no tomarse una gaseosa, por qué no ir a trabajar, por qué no ir al aeropuerto?”.

Para ella, no tiene sentido que la clase trabajadora salga a protestar cuando deberían trabajar para superarla crisis que dejó la pandemia. “Les fascina el Estado para estar ahí chupando, todos los de izquierda viven de la burocracia del Estado”, dijo.

Pero luego explicó que, pese a que no le gusta la reforma tributaria, algo se debe hacer.

“Si me dicen si me gusta la reforma tributaria, no me gusta. He sido empresaria, la pandemia nos trajo un examen: la arrogancia no nos sirve, por qué no miramos a los países que lo han hecho bien y mal. Nos toca enfrentar la pobreza y hay que sacar dinero de algún lado. Yo no estoy de acuerdo en tocar los bolsillos de los más pobres ni de los empresarios”.