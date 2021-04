“No veo claridad en sus posiciones”: Tomás Uribe sobre Sergio Fajardo

Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, habló del candidato presidencial Sergio Fajardo.

Esto como parte de una entrevista que dio a Revista BOCAS donde habló sobre muchos temas, entre ellos, la contienda presidencial.

Habló del primer regaño que le metió su papá, sobre su gestión como presidente, sobre el tiempo de calidad en familia, entre muchas cosas personales.

También le preguntaron sobre caballos, el porqué no será candidato presidencial y por qué motivo no consideran a su hermano como candidato presidenciable.

Su posición sobre la JEP se mantiene, dice que “cualquiera que sea procesado allá simplemente dice, sí, yo cometí el delito, y queda libre”.

No ha hablado con su familia sobre el tema político como candidato presidencial, su esposa, tampoco apoya que lo haga.

En la entrevista la preguntan abiertamente cómo pasaron de vender manillas a ser grandes empresarios en Colombia.

Él dice que esta es una “caricatura supereficaz y efectista, porque es una narrativa que se asimila fácil”.

Según Tomás Uribe, el proceso fue mucho más complicado de lo que la gente piensa y tiene como ejemplo a su familia empresaria.

Uno de los puntos más relevantes de la entrevista fue cuando le preguntaron acerca de su pensamiento sobre Sergio Fajardo.

Tomás fue contundente al decir que este candidato presidencial le da mucho susto, principalmente por sus compañías.

“Hoy en día es aliado del expresidente Santos y de su entorno, que tiene prácticas políticas que hicieron mucho daño, como la “mermelada”. No me gusta que tiene unos compañeros que tienen unas claras inclinaciones socialistas. No veo claridad en sus posiciones, no veo sindéresis ni consistencia”.

Tomás Uribe sobre Sergio Fajardo a Revista BOCAS