Asesinan brutalmente a dos niños y se desaparecen otros dos en Quibdó. Los hechos se registraron en el barrio Buenos Aires y se conocieron este miércoles 21 de abril.

Un joven de 17 años y un niño de 12 años fueron asesinados con sevicia. Los dos cuerpos estaban desmembrados y con impactos de bala.

Según los familiares, ambos se encontraban en una actividad de reciclaje.

Otra de las víctimas fue un niño de solo 9 años, familiar de uno de los niños asesinados. Los delincuentes lo atacaron con machete, amputándole una de sus extremidades. El niño fingió estar muerto para evitar seguir siendo agredido.

En niño fue trasladado a un centro asistencial en donde se encuentra en cuidados intensivos y su estado es crítico, según conoció Blu Radio.

Camilo Ramírez, interventor del Hospital San Francisco de Asis dijo que el niño “Está en una situación bastante crítica va a pasar a la Unidad de Cuidados Intensivos y de acuerdo a la evolución se evaluará si será o no trasladado a otro centro asistencial“.

Además, los habitantes del barrio reportaron la posible desaparición de otros dos niños.

El llamado de la Defensoría del Pueblo

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, se refirió al hecho y lo señaló que cada día se multiplica el dolor en el país por actos que alimentan la guerra.

“Cada día se multiplica el luto en Colombia, porque hay monstruos que asesinan a líderes, indígenas, y además, que cada día secuestran a más niños para alimentar la guerra“, dijo el funcionario.

1/4 "Cada día se multiplica el luto en Colombia, porque hay monstruos que asesinan a líderes, indígenas, y además, que cada día secuestran a más niños para alimentar la guerra.



Hilo ⏬ — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) April 22, 2021

Camargo señaló de seres “sin escrúpulos ni humanidad” a quienes instrumentalizan a los niños en los territorios para el narcotráfico.

“Son seres sin escrúpulos ni humanidad, que no respetan la niñez, y la reclutan para el crimen, para el narcotráfico. No dudan en asesinar a esos niños cuando ya no les producen la ganancia que pretenden“, escribió.

También le puede interesar: Con video de Duque en campaña hablando de no subir impuestos, Katerin Peláez admitió que le creyó en su momento

El ataque en Quibdó

Sobre la tragedia que enluta este jueves al departamento del Chocó, dijo que aquellos que atentan contra la vida de los niños “merecen todo el repudio”.

“Los asesinan de las formas más crueles, como el ejemplo que hoy lloramos, con la pérdida de dos niños de 17 y 12 años en Quibdó, Chocó, y otro de 11 años trasladado inconsciente con su mano izquierda amputada al Hospital Departamental“, agregó.

Además, el funcionario concluyó que “Es hora de ponerle claridad a esto. Quienes destruyen la vida de los niños solo merecen nuestro repudio. No más“.

Asesinan brutalmente a dos niños y se desaparecen otros dos en Quibdó