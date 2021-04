¡Terrible! Embarazada perdió a su bebé tras brutal golpiza de ladrones en Bogotá

Embarazada perdió a su bebé tras brutal golpiza de ladrones en Bogotá. La enfermera Diana Cortez, de 31 años, fue víctima de los peores horrores: en medio de un atraco la golpearon e hicieron que perdiera a la bebé que estaba esperando.

Los repudiables hechos se presentaron en el sector del Tintal, en la localidad de Kennedy.

“Yo me bajé del alimentador y me abordaron dos sujetos, me agarraron por la espalda. Me pidieron que me callara y que caminaramos”, detalló la víctima a Noticias Caracol.

Según dijo, luego de intimidarla y llevarla hacia un parque desolado, la golpearon y robaron.

Luego de la terrible agresión fue trasladada hasta un centro médico, no sólo para atender los golpes, sino el parto que se adelantó.

La tragedia continuó cuando le informaron que su hija, a quien quería llamar Mia, nació sin signos vitales. “Nació la niña, pero nació muerta. Lo más probable es que haya sido por los golpes”, agregó la mujer al noticiero.

Para colmo, denuncia que las autoridades no han prestado atención al caso. “Mi esposo fue al CAI, fue a la URI de Kennedy y hasta el momento no hemos podido hacer nada. También fuimos hasta la Fiscalía, le expusimos el caso y nos remitieron con un patrullero. Allá les dije que estaba embarazada, ellos dijeron que era un caso especial y no nos recibieron la denuncia”, advirtió.

Aunque todo sigue en impunidad, al hacer pública su tragedia, exige que se haga justicia. Según expuso, uno de los asaltantes es venezolano.