Apareció colombiana que llevaba una semana perdida en Miami

Luego de una semana de angustia, la familia de Alexandra Caviedes Villanueva que la reportó como perdida, logró encontrarla.

Le contamos los detalles de cómo su familia la encontró luego de reportarla como desaparecida el pasado 15 de abril en Miami, Florida.

El 15 de abril del presente año, la prima de Alexandra, Sara Valentina, publicó en Twitter la desaparición.

En el tuit publicó los últimos detalles que se sabían sobre el paradero de Caviedes, desaparecida en la ciudad de Miami.

Según relató su prima, la mujer se dirigía a su vivienda en la avenida Collins, en el sector de Miami North Beach.

Finalizó el mensaje pidiendo toda la ayuda posible para ubicar a su prima que nunca regresó a su casa.

Después de buscarla por más de una semana, la mujer apareció en un hospital del condado Miami-Dade.

Allí ingresó después de ser atropellada y abandonada por el conductor que la arrolló.

‘El Nuevo Herald’, diario estadounidense, publicó la entrevista realizada al hijo de la mujer, Nicolás Bulla.

El joven confirmó que su mamá se encontraba internada en el Jackson Memorial Hospital.

Añadió que su madre se encuentra avanzando en el proceso de recuperación después de que los médicos decidieran inducirle un coma debido a la gravedad de sus heridas.

Alexandra Caviedes es una mujer comerciante de 45 años de edad oriunda de Ibagué, Tolima.

En el momento en que ocurrió el incidente la mujer no llevaba documentos, esto dificultó la identificación de la mujer y el contacto con sus familiares y amigos.

“Nos dimos cuenta que estaba perdida porque ella es una mujer muy de casa, que no deja el trabajo tirado ni que no lo responda el teléfono a su hijo ni a su mamá. El jueves en la noche no llegó a dormir y tampoco fue a trabajar el viernes”

Nicolás Bulla, hijo de Alexandra Caviedes al El Nuevo Herald