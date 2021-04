“No me gusta Uribe“, la explosiva frase del alcalde de Medellín. Así lo dijo Daniel Quintero en entrevista con la directora de la revista Semana, Vicky Dávila.

El mandatario se refirió al expresidente y exsenador de la República, Álvaro Uribe Vélez, como que “representa todo lo que no somos nosotros“.

La entrevista del alcalde de Medellín

En medio de la entrevista, Quintero no quiso dar mayores detalles para definir lo que sí representa Uribe y le dijo a la directora: “Dejémoslo así”.

Aunque después, agregó: “Yo creo que él representa el pasado y que su tiempo ya pasó y que no lo ha aceptado. Quiere aferrarse a toda costa al poder y creo que hay una ciudadanía muy grande y en especial una juventud que dice: “Oiga, denos un respiro”.

Cuando Dávila le preguntó si reconocía acciones buenas de Uribe en el país, el alcalde le respondió de una forma característica como lo hace el expresidente cuando no quiere contestar. “¡Ja, ja, ja! No, no, ya… siguiente pregunta, hijita”.

Lo que dijo de Sergio Fajardo

Durante la misma entrevista, Quintero criticó a Sergio Fajardo, diciendo que: “lo único que no ha hecho tibio en su vida es atacarme a mí. De resto…”.

La directora le preguntó si Fajardo era muy crítico con su gestión, a lo que Quintero dijo: “Yo soy más crítico de la gestión de él. Mire Hidroituango, la Biblioteca España, la compra de Orbitel, muchas otras cosas“.

Respecto a lo que hizo Fajardo durante su gestión en la Gobernación de Antioquia dijo que: “Pues podría escribir un libro, en especial cuando Sergio Fajardo se retira de la junta directiva de Hidroituango y por eso le dan 30 millones de dólares a la Gobernación. ¿Por qué un gobernador debía retirarse de la junta directiva de Hidroituango precisamente cuando se van a tomar las decisiones más importantes? Cuando regresa, ya está organizado todo lo del cambio del programa de aceleración, que él termina firmando“.

El alcalde dijo que justamente ese programa de aceleración fue el que concluyó con el diseño del tercer túnel de desviación, que fue el que colapsó.

“Por otro lado, a mí me a va tocar invertirle a la Biblioteca España 30.000 millones de pesos para poderla recuperar. Pero lo que nunca vamos a recuperar son los cerca de 50 millones de dólares que se perdieron en Orbitel. Desde ese periodo de Sergio Fajardo se inicia la toma del GEA a Empresas Públicas de Medellín, él es el inicio de ese proceso“, dijo Quintero.

