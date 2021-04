Captan a Benedetti tomando whisky en medio de una sesión virtual del Congreso. El senador se justificó y dijo que no violó la ley quinta de 1992, que reglamenta el Congreso.

El senador Armando Benedetti está en el ojo del huracán por haber tomado licor en la sesión del martes 20 de abril.

Benedetti tomando whisky

El hecho sucedió cuando los senadores de la Comisión Primera se reunieron por Zoom sobre la 1:00 p.m.

Benedetti fue sorprendido con un vaso de whisky en la mano, justo en el momento en el que tenía la palabra.

El senador tenía la cámara encendida mientras sostenía una conversación telefónica y se observa que tiene un vaso de vidrio en la mano.

Al instante, levanta el vaso corto con whisky y toma un trago.

Aceptó que estaba tomando licor

Este miércoles el senador reconoció en conversación con Blu Radio que sí se estaba tomando un trago.

Cuando sucedió el incidente, los senadores estaban discutiendo la regulación de la hoja de coca y sus derivados.

Según la explicación, una de sus asesoras estaba de cumpleaños y que se trató de un brindis.

“Ayer no salí y estábamos aquí, una de mis asesoras estaba de cumpleaños, me parecía muy malo que además que no pudiera celebrar, que fuera en la casa trabajando. Yo dije, pidamos algo de comer y eso fue lo que pasó, yo estoy brindando con ellos“, aseguró.

También le puede interesar: Uribe le ruega al Gobierno cambios en la reforma tributaria

Había dejado de tomar licor

En la emisora el congresista aseguró que había durado varias temporadas sin ingerir licor, entre ellas una de 14 años.

“Dure una época, 14 años, sin tomar trago, debido a que tomaba bastante licor. Para esa época, tendía 25 años, mi problema era que yo llegaba a las fiestas y terminaba peleando con la gente. Después volví a beber y era en reuniones de 4 o 5 horas. Ahí no volví a tener problemas con nadie“, explicó el senador.

Sin embargo, desde el año pasado acordó con su esposa el no volver a tomar.

“Con mi esposa llegamos a la conclusión de que no iba a tomar y fue antes de la cuarentena estricta que inició en marzo. Así duré estos 11 meses y en estos días he estado sin emborracharme, sino que me tomo uno, dos o tres“, agregó.

Asimismo, Benedetti negó haber estado en estado de embriaguez y sostuvo que no violó la Ley Quinta de 1992 que reglamenta el Congreso.

Captan a Benedetti tomando whisky en medio de una sesión virtual del Congreso