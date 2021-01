Miguel Uribe Turbay aclara que no tiene nada que ver con contratos a su grupo político por COVID-19

Miguel Uribe Turbay aclara que no ha recibido, directamente ni por interpuesta persona, millonarios contratos por cuenta del coronavirus, y que no está a cargo del manejo de la subcuenta COVID para la gestión de riesgos de desastres como denunció Camilo Enciso, el Director del Instituto Anticorrupción dentro de una columna de opinión publicada en el portal Los Danieles.

El exsecretario de gobierno de Peñalosa y excandidato a la Alcaldía de Bogotá ya había publicado en su cuenta de Twitter una respuesta a la denuncia de Enciso, la que además lo acusa de ser funcionario de la actual administración de Claudia López, lo que pondría esta denuncia en el plano de la lucha política del poder en Bogotá.

Vale la pena recordar que los cargos que según Enciso se le entregaron al grupo político de Uribe Turbay, dependen del gerente del Covid, Luis Guillermo Plata, quien fue director de ProBogotá durante la administración de Peñalosa y trabajó mano a mano con el entonces secretario de Gobierno, y quien además promovió la candidatura de Uribe Turbay a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones que ganó Claudia López.

El Veedor Distrital, Guillermo Rivera, confirmó en su cuenta de Twitter que Enciso sí es contratista de la Veeduría, aunque aclaró que "Un contratista no es un empleado, es un particular y por lo tanto no es un subordinado, ni representa una entidad. Le solicito excluirme de esa controversia".