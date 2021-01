Periodista que cubría toque de queda en Cali fue víctima de hurto

Una pareja de delincuentes le robó el celular a un reportero que se encontraba grabando unos videos sobre cómo estaba la ciudad unas horas después de que iniciara el toque de queda en Cali.

Así lo indicó la víctima, quien trabaja como periodista en Radio Súper y el canal Cali TV. "Estaba realizando un cubrimiento sobre el toque de queda en la ciudad y fui víctima de hurto. Dos personas en una motocicleta de placas KRD 73F me hurtaron el celular", dijo el hombre.

Luego de cometer el delito, los ladrones huyeron y la víctima alcanzó a tomarles una fotografía en la que se evidencia la placa de la moto, además de algunos rasgos del hombre y la mujer que se le llevaron el teléfono.

Este hecho ha causado indignación entre los periodistas y ciudadanos, pues los delitos no cesan aunque la ciudad entró en confinamiento total desde las 7:00 a.m. de este viernes hasta las 5:00 a.m. del próximo lunes.

