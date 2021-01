Tildan de "irresponsables" declaraciones de la alcaldesa Claudia López sobre "nuevos virus"

En su cuenta de Twitter, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que más que una segunda ola de coronavirus, es posible que "estemos enfrentando nuevos virus"

"Sin duda las mutaciones del COVID19 son en este momento la gran amenaza. No sólo la variante británica y sudafricana sino la brasilera están desatando contagio exponencial en varios países. Es muy posible que más que una segunda ola de COVID19 estemos enfrentando nuevos virus", expresó la alcaldesa en un primer mensaje.

Sin duda las mutaciones del COVID19 son en este momento la gran amenaza. No sólo la variante británica y sudraficana sino la brasilera están desatando contagio exponencial en varios países.

Es muy posible que más que una segunda ola de COVID19 estemos enfrentando nuevos virus. https://t.co/xHmGpetMT6 — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) January 15, 2021

Declaraciones de la alcaldesa Claudia López sobre "nuevos virus" generan polémica

Más adelante, la mandataria explicó que "el esfuerzo de los institutos científicos en Colombia y en el mundo para establecer el origen, impacto y letalidad de esas nuevas variantes de virus derivadas del COVID-19 tomará más tiempo, pero las consecuencias del contagio exponencial ya son evidentes en varias ciudades/países".

y agregó: "como su nombre lo indica, una variante no es un nuevo virus como tal, sino una variación en carga viral, transmisibilidad y letalidad del virus COVID19. Hasta ahora no hay evidencia de mayor letalidad pero sí de mayor transmisibilidad, que se evidencia en el disparo de contagios".

Las palabras de la mandataria generaron polémica.

"Esto puede generar pánico. Y partir de suposiciones para informal al respecto no creo que sea lo más responsable de parte de una mandataria", " ¿Qué irresponsabilidad, qué gana asustando a las personas de esa manera?", "Cuenta gente sin formación y que no lee lo que está pasando va a entrar en pánico con estas declaraciones irresponsables", "¿Y cuando nos va a mostrar el diploma de epidemióloga? Ahora toca es preguntarle a está señora y no al secretario o al ministro de salud ni al INS, ahora tenemos una científica en la Alcaldía", "Claudia por favor ¿Qué es esa falta de responsabilidad? ¿Cómo puedes estar suponiendo sobre nuevos virus sin primero haberte asesorado bien? Esto es alarmista y descabellado, una alcaldesa no debería tener estas salidas en falso, o le falta asesoría o no está escuchando asesores", expresan algunos de los comentarios en Twitter.

VEA AQUÍ MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO

Siga aquí a Publimetro en Google News