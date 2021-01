¿Hay camas de cuidados intensivos disponibles en Bogotá? Esto respondió el Secretario de Salud

El secretario de salud, Alejandro Gómez, realizó este viernes un recorrido por hospitales de la red pública y privada de Bogotá y desde uno de ellos explicó que "hoy hay camas de cuidados intensivos en la ciudad".

De esa manera, el Distrito desmiente afirmaciones de que la demanda haya superado la oferta de las UCI en la capital.

El secretario Gómez explicó que este jueves 14 de enero fueron ubicados 109 pacientes en camas de cuidados intensivos, lo que demuestra que la ciudad sigue contando con disponibilidad de servicios para quienes lo han requerido.

"No quiero negar el nivel de estrés que tiene el sistema sanitario y eso nos ha llevado a tomar las decisiones que hemos venido tomando, pero con la cantidad de camas que tenemos y las medidas sociales que hemos implementado, podemos pasar este segundo pico", explicó el Secretario de salud quien dijo además que si no existiera disponibilidad de camas, estos pacientes no habrían podido ser ubicados.

Camas de cuidados intensivos disponibles en Bogotá

Es importante recordar que este jueves la Personería de Bogotá advirtió que la demanda de camas UCI COVID supera el 100% de disponibilidad.

Según la denuncia, esta situación estaría superando la capacidad de los prestadores de salud, tanto de la red privada como pública.

"La demanda de camas UCI COVID supera el 100% de la disponibilidad existente en gran parte de la red privada. Por otro lado, el desabastecimiento de medicamentos también debe ser revisado con atención porque el aumento de casos de la última semana, puede seguir su tendencia de incremento terminadas las fiestas de fin de año", dijo en su momento Julián Pinilla, personero distrital.

