Melisa MC y Ken Zingle embajadores de la Comisión de la Verdad lanzan canción Rímalo

Este lunes 21 de diciembre, a través de las plataformas digitales de Discovery Communications Colombia, la Comisión de la Verdad y el Programa Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de RÍMALO, canción que fue escrita por la cantante barranquillera Melisa MC oficial y Ken Zingle RAP embajadores de la convivencia de la Comisión de la Verdad, con el objetivo de enviar un mensaje de inclusión, empatía, empoderamiento y sana convivencia entre los jóvenes del país. Esta canción es producto del proceso que inició en mayo de 2020 llamado Rímalo.

Melisa es también Embajadora de la Reconciliación de PAR de USAID y ACDI/VOCA. RÍMALO es una iniciativa que nace del trabajo conjunto entre el Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y Discovery Communications Colombia; y que tiene el objetivo de generar un espacio de composición musical que llegué al público juvenil para difundir mensajes de convivencia, verdad, diálogo y reconciliación.

Rímalo busca promover la música como fuente para la construcción del diálogo social y la convivencia, a través del freestyle y el rap conciencia.

¿Quiénes son Melisa y Ken?

Melisa inició su carrera el mundo del rap a partir de los trece años en Barranquilla gracias al ejemplo de su hermano quien hacía freestyle en el colegio, para ella este arte fue la forma que encontró para expresar a través de sus escritos lo que la inspiraba y con el paso del tiempo se hizo dar a conocer como Melisa MC Oficial, una exponente que busca generar conciencia y dar a conocer el rap como un método para sumar. Así fue como participó en Rímalo y recibió diferentes condecoraciones. Gracias a esto Melisa continúa divulgando un mensaje de empoderamiento, inclusión y sana convivencia.

‘’Es un logro demasiado importante representar el rap, además de representar también a las mujeres que no se atreven a ser parte de este movimiento. Casi siempre, este género se ha encasillado para los hombres, pero actualmente he ganado un espacio porque he llegado lejos y aunque me falta seguir cultivando mi carrera estoy marcando la diferencia’’, aseguró Melisa SanJuan, más conocida como Melisa MC Oficial.

Por otro lado, Ken Zingle rap tiene una trayectoria de once años en el mundo de rap, y usando como aprendizaje de su arte el viajar a través de diferentes países con el fin de conocer las raíces del rap desde diferentes percepciones, ha logrado construir una carrera solida e influyente. Gracias a sus viajes llegó a Colombia hace siete años en un viaje que lo enamoró de su capital y ahora es ciudadano, está casado y continúa buscando espacios en los que usan el rap como método para proponer soluciones para los jóvenes.

‘’Cómo migrante y viajero crucé la frontera hace ya casi ocho años, con el fin de buscar una mejor calidad de vida con nuevas oportunidades para mi pasión que es el rap. Cruzando el puente Simón Bolívar acompañado de mi parlante pasé por Pamplona, Bucaramanga y finalicé mi camino en Bogotá, ciudad que me cobijó y a la cual busco aportar lo mejor de mí. A través de mi interés por dejar lo mejor que tengo para esta ciudad, es que quiero demostrar que nosotros no llegamos queriendo quitar oportunidades, sino, buscando sumar y a través de este mensaje es que buscamos reducir los niveles de xenofobia’’, aseguró Ken Zingle RAP.

Gracias a la colaboración de estos artistas se lanzó Rímalo, canción que envía un mensaje de superación y cuenta su paso por el encuentro de Rímalo, sus historias personales y la integración entre dos países como lo son Colombia y Venezuela, con el fin de expresar la importancia que tiene la unión entre los jóvenes en pro del crecimiento del país y la promoción de la convivencia, la paz y la no repetición.

