La superación de Melissa M: Una embajadora del rap con sentido social en Barranquilla

#rímalo #embajadores ♥️❤️♥️❤️♥️ Felicitaciones a todos los que participaron, muy feliz por todo esto 👑 Gracias a @rimalo_encuentro por la oportunidad a todos los involucrados en esta competencia @comisionverdadc @usaid Y felicidades a el ganador @kenzinglerap ahora juntos debemos representar como embajadores