"Terminaron abandonándola en un CAI": papá de María Paula, niña reportada como desaparecida en Bogotá

La familia de María Paula Chávez anunció en las últimas horas que la menor ya se encuentra con ellos. Según se sabe, la abandonaron el miércoles en el CAI del Samper Mendoza.

El caso se conoció luego de que el padre de la menor, Jorge Chávez, asegurara en su cuenta de Twitter que su hija de 12 años fue vista por última vez saliendo de la portería del conjunto residencial en el que residía, en la localidad de Usaquén.

Desde entonces se desplegó un enorme operativo, que rindió frutos gracias a la presión de los medios y las redes. "gracias a esa presión, las personas con las que estaba la niña se asustaron y terminaron abandonándola en un CAI", expresó el papá de la menor a El Tiempo.

Más adelante, se refirió al peligro que pueden representar las redes sociales para los niños, haciendo referencia a lo que pudo sucederle a su hija: "tristemente creemos que hacemos feliz a un niño regalándoles un celular o un computador, cuando en realidad estamos es abriéndoles las puertas de nuestras casa y de nuestros hijos a cualquier tipo de personas con infinidad de propósitos (…) Yo recuerdo que en mi época, cuando de niño mi mamá me decía: esa amistad no te conviene… en el 100% de las veces tenía razón, con las redes sociales ahora uno como padre ni siquiera sabe quiénes son los amigos de sus hijos y eso es muy complicado".

Por último, explicó que, por fortuna, los exámenes que le hicieron a la niña dan cuenta que está bien: “ella no recuerda ni sus nombres ni en dónde estuvo, lo último se lo creo porque ella no conoce la ciudad y se pierde en su mismo barrio, pero las personas sí las conoció a través de redes sociales, de eso estoy seguro. Gracias a Dios las pruebas médicas revelan que no hubo ningún tipo de abuso carnal ni de drogas”.

