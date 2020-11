"Ruta de atención a la mujer no está funcionando bien": Alcaldía de Cali

Luego de que una mujer fuera asesinada en una estación del MIO por su expareja y delante de sus dos hijas, las autoridades de Cali se han cuestionado la efectividad de la ruta de atención para mujeres en riesgo.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Alberto Rojas, dicha ruta tiene problemas que se han diagnosticado con anterioridad. Para ello, desde la administración municipal se adelantan distintas iniciativas.

"Tenemos en vista un aplicativo para presentarlo, a ver si se vuelve una herramienta de apoyo y de alerta temprana para las mujeres. Sin embargo, ese tampoco es el problema: el app puede funcionar, el asunto es el sistema interinstitucional. Si los actores que lo integran no se articulan debidamente, vamos a seguir teniendo feminicidios", dijo Rojas.

El funcionario añadió que se ha planeado una modernización que incluye dotar a las Comisarías de Familia de un equipo interdisciplinar, con más psicólogos, trabajadores sociales y equipos que resulten útiles en la fase de atención previa.

"La ruta de atención a la mujer no está funcionando bien. No basta con que se llame 'ruta', sino que tiene que funcionar. (…) Cuando una mujer es asesinada, en muchas ocasiones ya ha mandado alertas, mensajes y denuncias que no han sido atendidas", afirmó el secretario.

Por otro lado, la estrategia incluye una dinamización de las maneras de atender las denuncias de violencia contra las mujeres. Por ejemplo, el equipo que se encarga de estos casos no estará en oficinas sino que irá a las calles a identificar situaciones de riesgo.

"Los casos tampoco están llegando lo suficiente. Si lo que conocemos nos asombra, quizá lo que no conocemos debería asombrarnos más. Por temas de intimidación, amenazas o control al interior del hogar, las mujeres no salen a poner las denuncias", aseguró Rojas.

