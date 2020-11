Tomás Uribe se lanzó contra Fajardo, Petro y Santos

En entrevista con la Revista Semana, Tomás Uribe Moreno, hijo mayor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, descartó una candidatura presidencial.

"Soy un empresario, es lo que me gusta hacer, es lo que sé hacer y lo que llevo haciendo junto con mi hermano en los últimos 20 años. No sé de política, no sé de mermelada, no sé de Congreso, y en mis planes no está ninguna candidatura", dijo.

Más adelante, el empresario se refirió a políticos como Sergio Fajardo y Gustavo Petro.

Inicialmente, se refirió a la aseveración de Fajardo, quien vaticinó que en 2022 el uribismo no ganará la presidencia. "El Centro Democrático ha sido el muro de contención del socialismo en Colombia. Yo difiero del doctor Fajardo, que a propósito escogió nuevas compañías. Él hace dos años se fue por el lado del neosocialismo, y ahora se está yendo por el lado del santismo", dijo.

Y agregó: "¿De cuál Sergio Fajardo me están hablando ustedes? ¿Del mismo que cuando perdió las elecciones pasadas dijo que no iba a volver a aspirar? ¿O del Sergio Fajardo que dice que es la renovación de la política, pero tiene casi 70 años? ¿El que dice que promulga una política de transparencia, pero lleva manejando los hilos del poder en Antioquia hace 20 años?".

Posteriormente, se refirió a las palabras del senador Petro, quien- según Semana- dijo que "su caso es el ejemplo de una democracia hereditaria". "Yo creo que Petro tuvo un lapsus. Él estaba refiriéndose a su hijo, a quien ha impulsado a la política en el Atlántico. Mi hermano y yo hemos estado totalmente apartados de la política. Ser el hijo de Álvaro Uribe no es mérito; ser hijo de nadie es mérito. Mérito es el de mi papá que ha conseguido las cosas con esfuerzo. Mérito me atribuirán cuando juzguen mi vida y vean que ha sido una vida de esfuerzo. Creo que al doctor Petro lo traicionó su subconsciente", respondió.

Respecto a la pregunta: ¿Cómo se imagina un gobierno de Petro?, Tomás afirmó: "Ya lo vivimos en Bogotá, fue un pequeño experimento chavista. Acuérdese cuando la ciudad se llenó de basura, el despilfarro, la nómina paralela. Más allá de la lucha ideológica, miremos la capacidad administrativa. Su paso por Bogotá fue bastante decepcionante".

En cuanto al expresidente Juan Manuel Santos, se refirió a que significaron sus ocho años de Gobierno: "Un retroceso absoluto. Colombia venía derrotando a los grupos criminales, se desmovilizaron 13.000 guerrilleros y 39.000 paramilitares sin necesidad de premiarlos con curules en el Congreso (…) El Gobierno que elegimos en 2010 se aburrió del éxito y le dio por probar otras fórmulas, nos llevó a un proceso de paz que tiene algo destacable porque desmovilizó a 11.000 personas. ¿Pero cuál fue el costo? Fue volvernos nuevamente un narcoestado, fue llenar nuestro Congreso de delincuentes (…) Santos fue un retroceso porque también llenó al país de burocracia, de mermelada, subió impuestos y el IVA al 19 por ciento".