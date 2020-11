Aunque entregó su bicicleta, ladrones atacaron con machete a su víctima en plena ciclorruta

En plena ciclorruta de la calle 26, el joven fue atacado con un machete y sufrió gravísimas lesiones que le causaron una hospitalización.

La ciclorruta de la calle 26 con Avenida Boyacá, en la localidad de Fontibón, se ha convertido en sitio de peligrosos robos a biciusuarios. Uno de estos causó cuatro días de hospitalización a su víctima, un joven de 21 años. El joven fue atacado gravemente en uno de los pasos más peligrosos para los biciusuarios de la ciudad.

El paso subterráneo en esta vía se ha convertido en una constante denuncia de inseguridad. Esto lo destacó Kevin Hernández, la víctima de un robo en el cruce. El joven se dirigía hacia Puente Aranda cuando fue repentinamente atacado por dos hombres que estaban en el punto.

"Tenía chaqueta gris (…) y sé que había otro porque, cuando uno me frenó la bicicleta, el otro me golpeó por detrás en la cabeza. Eran dos y los dos tenían machete", dijo Hernández a CityTV. El joven no se opuso al robo, pero igual fue atacado gravemente.

El joven sufrió graves heridas, y gracias a la heroica actuación de un conductor que se detuvo en plena avenida El Dorado, pudo ser trasladado a un hospital. El ataque con machete le causó lesiones en los brazos, que lo dejaron hospitalizado durante cuatro días.

Los biciusuarios de esta crucial vía del occidente de Bogotá pidieron a las autoridades iluminación en este punto, así como presencia de la Policía.

