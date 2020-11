Con las nuevas noticias ahora muchos se preguntan: ¿Donald Trump podría ir a la cárcel tras perder las elecciones en Estados Unidos?

Durante el fin de semana se dio a conocer que Joe Biden será el nuevo presidente de dicho país.

Por eso, Semana recordó que hace poco se abrió una investigación a Donald Trump por fraude bancario y tributario.

De acuerdo con el medio, la Corte Suprema de Justicia ya falló en contra del futuro expresidente.

La publicación suma que su miedo se hará más grande al perder las elecciones.

Y es que “no podrá usar al Departamento de Justicia como su defensa”, lo que podría llevarlo a la cárcel.

Además, hay que sumar que hace poco The New York Times aseguró que estaría “preocupado no solo por las investigaciones existentes en Nueva York, sino también por la posibilidad de nuevas investigaciones federales”.

¿Donald Trump podría ir a la cárcel tras perder las elecciones en Estados Unidos?

Encuentre más de PUBLIMETRO, aquí

Siga a Publimetro en Google News.