"La capital de la muerte en bicicleta": la vergonzosa distinción de Bogotá en diario británico

El prestigioso diario británico The Guardian llamó a Bogotá "la capital de la muerte en bicicleta" ante las recientes muertes de biciusuarios en las vías.

Bogotá es una ciudad destacada en el mundo por su infraestructura para biciusuarios. Más de 700 kilómetros de vías destinadas para bicicletas, y un millón de viajes, hacen de la ciudad una de las que mayor uso de este medio de transporte tiene en el mundo. La pandemia masificó aún más la bicicleta, con obras como el criticado bicicarril de la carrera Séptima.

A pesar de esto, la inseguridad y la falta de conciencia de otros usuarios viales han convertido a Bogotá en "la capital de la muerte en bicicleta". Así tituló el prestigioso diario The Guardian, de Gran Bretaña, un informe sobre la condición de los biciusuarios en Bogotá.

En este informe, por ejemplo, se destacó cómo mucha gente porta bates y otras armas contundentes para evitar ser robados. Uno de los entrevistados por el diario lo explica así. "Cargar bates y armas es necesario en algunos de los barrios más violentos de la periferia", dice.

Otro elemento fue la agresividad de los conductores, destacada con el escandaloso caso de José Duarte. El vigilante fue arrollado por un camión y cayó del puente de La Caro a su muerte. Las imágenes causaron el repudio de millones de usuarios, entre otros el propio Egan Bernal, campeón del Tour de Francia.

El caso de Duarte ha mostrado otro elemento que hace a Bogotá capital de la muerte en bicicleta: la falta de respeto por las normas de tránsito. Tanto por los biciusuarios, que no cumplen con normas como parar en los semáforos en rojo, como por los automovilistas. En la ciudad es constante no usar las direccionales ni detenerse en señales de pare.

"Los conductores me han echado sus carros encima, los motociclistas me han puesto las manos, me han robado varias veces", narró una mensajera en bicicleta al diario.

