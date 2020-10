Así reaccionó Ángela Ferro a la captura de Miguel Parra, el hombre que la intentó matar con un hacha

Cómo reaccionó Ángela Ferro a la captura de Miguel Parra, el hombre que la intentó matar con un hacha.

El agresor fue detenido durante la noche de este lunes en una finca de Fusagasugá, Cundinamarca.

Luego de conocerse la noticia, la víctima, Ángela Ferro, hizo un fuerte llamado a la justicia, para que le caiga todo el peso de la ley.

"Esta mañana vi que me estaban escribiendo, empezaron a llamar a mi papá, fue un momento de muchas cosas que pasaron muy rápido; al principio sentí ansiedad, nervios y en este momento tengo como emoción, tranquilidad. Le pido a las autoridades que hagan todo lo posible para que este tipo pague por lo que me hizo, que de verdad sea condenado por intento de feminicidio, que no vayan a permitir restarle importancia a lo que me hizo", expresó Ferro en entrevista con Citytv.

La captura

Para esconderse, Parra cambió su aspecto físico, cortó su pelo, que solía estar largo y hasta cambió su forma de vestir, sin embargo, esto no le ayudó para evadir a los investigadores del CTI que desde hace días le seguían la pista.

