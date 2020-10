Robos con datáfono en autos de lujo: la modalidad de robo que preocupa en Bogotá

Una banda de ladrones que hacía sus robos con datáfono para clonar tarjetas de crédito y débito fue desmantelada por la Policía.

La Policía Metropolitana de Bogotá detuvo este domingo a una banda de ladrones en el barrio Villa Luz, localidad de Engativá. La banda de asaltantes utilizaba el atractivo de una mujer para engañar incautos y entregar sus tarjetas de crédito y débito.

Luego, dentro de un vehículo de alta gama, escaneaban la información de la tarjeta con un datáfono. Esta información era almacenada para luego clonar las tarjetas y hacer compras millonarias. Según el mayor Miller Rojas, comandante de la Policía de la localidad, estos robos con datáfono son una nueva modalidad.

"Después el delincuente regresa el plástico, pero ya toda su información ha sido robada", aseguró el uniformado a El Tiempo. Con las tarjetas clonadas, los ladrones hacían todo tipo de compras y transferencias a otras cuentas. En el momento del operativo se encontraron 15 tarjetas y el datáfono.

Tras ser descubiertos, la mujer y dos hombres ofrecieron dinero a los policías que adelantaban la captura. "Los policías no aceptaron ningún soborno y, en cambio, sí se les va a sumar el delito de cohecho al delito por robo y estafa ya cometido por esta banda", afirmó Rojas.

La Policía recomendó a los bogotanos no divulgar nunca sus movimientos financieros ni entregar sus plásticos a desconocidos. Así mismo, sugirió evitar consignar altas sumas de dinero en efectivo y no salir con tarjetas que no vayan a ser usadas.

