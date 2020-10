Este juicio llamó la atención del país por los datos revelados sobre esta muerte. Justicia absolvió a holandés por el crimen de su esposa en velero en Cartagena.

En los Países Bajos se llevó a cabo este viernes el juicio en contra de Petrus Hendrickus Maria Putker, quien en un giro de la investigación, estaba señalado por la muerte de su esposa Durdana Bruijn, ocurrida el 19 de septiembre del 2015, en velero en zona insular de Cartagena.

De acuerdo al diario El Universal, el veterinario, de 65 años, fue absuelto por un tribunal, en una decisión de primera instancia, al concluir que en su caso no se entregaron pruebas contundentes que lo asociaran a su culpabilidad.

La Fiscalía había exigido ocho años de prisión contra Putker.

“Estaba en el baño cuando entraron dos hombres con máscaras. Escuché a Durdana gritar justo antes de que eso sucediera. No pude llegar a mi esposa, dos perpetradores me retuvieron allí. Traté de resistir, me puse una máscara, pero me mordieron la mano. Tuve que soltarme y me agarró por la garganta. Pensé: se acabó. Lo harán, ya terminé”, contó Putker en la audiencia que se realizó el viernes pasado en la ciudad de Utrecht, en los Países Bajos.

De acuerdo a su versión el veterinario fue golpeado y su esposa estrangulada por los piratas. Las autoridades colombianas concluyeron que Durdana había fallecido por asfixia.

El Ministerio Público había señalado como elementos sospechosos que los atracadores solo se habían llevado una cantidad limitada de botín y que no habían dejado rastros de ADN concluyentes en el velero.

La investigación colombiana, a cargo de la Fiscalía, también mostró que solo encontraron rastros de la pareja a bordo y no de un posible atracador.

Sobre la petición del fiscal en su contra Putker dijo que “no podría haber imaginado eso en mis sueños más locos. Todo esto arruinó mi vida. Ya era bastante malo haber perdido a Durdana. Yo no lo hice, y desde el primer momento traté de transmitir todo con claridad”.

La Fiscalía en Colombia no halló rastros de los piratas que habrían atacado a la pareja en Colombia ni evidencias de que otras personas hubieran irrumpido en el velero esa noche.

Además muchas de las pertenencias de la pareja se hallaron en el lugar de los hechos sin que hubieran sido robadas por los presuntos ladrones.

El caso para las autoridades colombianas sigue siendo un misterio.