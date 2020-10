Jorge Colmenares: “Solo queremos verdad y justicia, no buscamos dinero”

Muchos creen que Jorge Colmenares no fue elegido por sus propuestas políticas sino por ser hermano de Luis Andrés Colmenares. ¿Cree que estas afirmaciones pueden tener sustento en su carrera?

Jorge Colmenares: Nunca voy a dejar de ser el hermano de Luis Andrés, y es uno de los orgullos más grandes que tengo. Siempre he pensado que mi hermano fue una persona fundamental y una compañía muy importante en mi vida. Con orgullo, yo menciono que soy el hermano de Luis Andrés y que él fue una guía para mí. Sí algunas personas apoyaron mi candidatura para darle algún apoyo a mi familia, se los agradezco. pero yo también tengo mis propuestas claras y mis metas decididas.

Estas son trabajar en la defensa de los niños, niñas y jóvenes que están inmersos en distintos peligros en Bogotá. desde que llegue el pasado primero de enero al Concejo de Bogotá, he demostrado que mi ideal y mi bandera van a ser el trabajo por estos niños, niñas y jóvenes. Creo que no hay nada más gratificante que mostrar resultados antes de preguntarse por qué fui elegido.

¿Qué ha sido lo más difícil en los 10 años desde la muerte de Luis Andrés?

Jorge Colmenares: Primero, crecer sin un hermano, Sin una persona a la que quieras expresar y contar todo lo que sientes, lo que vives. saber que esta persona trazo tus proyectos y metas. Mi hermano trazó muchos de estos objetivos: él me dijo “Tú vas a estudiar derecho en la Universidad del Rosario, y vas a hacer esto, y esto”. Y no puedo decirle todo lo que he logrado como he cumplido con las metas que él me puso en el camino. Sin embargo, saber y tener la tranquilidad de que uno ha cumplido con un trabajo del que él se sentiría orgulloso es una gran satisfacción. Tener la esperanza de que él lo ve es enorme.

Aún así, el vacío es complejo…

No puedo mentir, el vacío es enorme. Cuánto me gustaría que él estuviera el día en que me case, o cuando tenga mis hijos… que él estuviera ahí. Aunque parece una cifra pequeña, los 20 años que tenía cuando lo asesinan, para mí era un adulto, y el vacío que deja es grande.

¿Cómo fue este proceso de crecer, convertirse en abogado y en un candidato político en medio de la turbulencia que generaba el solo apellido Colmenares, el escándalo mediático, la serie de Netflix…?

No es fácil que en muchos casos te tilden de aprovecharte de la imagen de un ser querido muerto. Es más, yo no le pedí a la vida ni a Dios perderlo a tan corta edad. Muchas veces lo he reiterado: si mi hermano estuviera conmigo hoy, sé que las metas y los proyectos serían los mismos, pero con él. a muchas personas las castigan en este país por tener sus propios pensamientos políticos, porque saben lo que uno vive, pero no lo que uno piensa. siempre me ha gustado y he pensado trabajar en política.

A mí me han castigado por trabajar en política y en el partido en el que trabajo, pero todo lo hago con orgullo y con el reconocimiento de saber por qué me eligieron. He intentado cumplir a mis electores, trabajo con la bancada del Centro Democrático como concejal de Bogotá en la defensa de niños, niñas y jóvenes.

¿Qué motivó a Jorge Colmenares a afiliarse en el Centro Democrático y no en otro partido?

El hecho de estar en el Centro Democrático surge de la afinidad que tengo con sus pensamientos e ideologías. No comparto todo lo que el partido piensa, porque creo que no hay una persona que comparta 100% toda la ideología de su partido. pero comparto con la mayoría de lo que se ha pensado y se ha desarrollado en el partido.

El Centro Democrático ha trabajado por la familia, la niñez y la juventud, por el respeto a las instituciones tal y como nosotros lo hacemos como familia lo hacemos. Independientemente de que hemos vivido atropellos de la justicia, seguimos siendo fieles y creemos en las instituciones. Por esto pedí el aval al partido y soy militante.

Viendo las trabas que ha tenido el proceso, ¿qué espera la familia Colmenares que ocurra con un posible fallo definitivo? ¿esperan que se determine un culpable o simplemente que se demuestra que la muerte de Luis Andrés no fue un accidente?

Es una mezcla de ambas posiciones. Creo que también hablo en nombre de mi mamá cuando digo qué queremos saber qué pasó la noche del 31 de octubre de 2010. saber quiénes fueron los culpables. en otro proceso en el mismo caso se determinó que la muerte de Luis Andrés no fue un accidente, que él fue asesinado.

¿Están buscando alguna reparación?

Verdad y justicia, nosotros no buscamos dinero. Ni siquiera abrimos un proceso contra Netflix por todo lo que sucedió con la serie. No vamos a tasar en pesos el valor que tenemos a un ser querido. lo fundamental es, y esto marcaría un hito en el país, demostrar que vale la pena luchar por algo que le sucedió a tu familia, porque vas a conocer la verdad y la justicia, y que los responsables van a pagar la pena por sus actos. Este es el respeto a las instituciones que tenemos.

¿Qué motivó que la muerte de Luis Andrés se haya convertido en lo que muchos han llamado “el caso del siglo”, en un país con tantas muertes violentas?

estamos muy agradecidos con los colombianos por el apoyo que nos han brindado cada vez que se menciona la muerte de Luis Andrés. Octubre es un mes en el que muchos recuerdan a mi hermano, aunque para nosotros haya sido en algún momento un mes lleno de tristezas. Creo que hemos logrado superarlo e iniciar un proceso de sanación qué tenemos que recalcar también.

Además, el proceso de mi hermano tuvo una mezcla de muchas cosas que aumentaron el impacto. Universidades de renombre, choques de abogados de renombre, la combinación de lo científico con lo judicial… todos los abogados más famosos del país estuvieron o quisieron estar en este proceso, vimos exfiscales… Gracias a Dios nos llegó a nosotros el doctor (Jaime) Lombana, a quien respetamos mucho y nos ha apoyado mucho. Esto ha hecho que el caso se volviera “el caso Colmenares”, y 10 años después se sigue hablando de eso. También hay que ver que, 10 años después, seguimos esperando ver qué sucedió.