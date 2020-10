"Para el metro elevado no tienen que agradecerme nada": Gustavo Petro

Gustavo Petro se despachó contra el metro elevado de Bogotá.

Luego de que la Administración de Claudia López anunciara la firma del acta de inicio de la primera línea del metro, el exalcalde y senador se refirió a la noticia en su cuenta de Twitter.

"Para el metro elevado no tienen que agradecerme nada. Esa no es nuestra obra y no hemos aportado nada a ella, será destructiva para Bogotá, la condenará a medio siglo de más buses de TransMilenio Nuestra obra la tiraron a la basura: el metro subterráneo y poderoso de Bogotá", expresó Petro, luego de que Manuel Salazar, Director de La Movida en la Emisora Minuto de Dios, trinara que se debe reconocer la labor de Peñalosa, Petro y López en la construcción del metro.

"Iniciar la construcción del Metro hoy debe reconocerse la labor de los alcaldes @petrogustavo @EnriquePenalosa y @ClaudiaLopez y los presidentes @JuanManSantos e @IvanDuque", retrata el mensaje de Salazar al que reaccionó Petro.

Para el metro elevado no tienen que agradecerme nada. Esa no es nuestra obra y no hemos aportado nada a ella, será destructiva para Bogotá, la condenará a medio siglo de más buses de tranmilenio Nuestra obra la tiraron a la basura: el metro subterráneo y poderoso de Bogotá https://t.co/bGXmzmVeMY — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 20, 2020

El exalcalde Enrique Peñalosa también reaccionó en Twitter sobre el acta de inicio de obras.

Inicialmente, agradeció al jefe de Estado, Iván Duque, y a su predecesor, Juan Manuel Santos, por ayudar a impulsar la megaobra. A renglón seguido, también reconoció el trabajo de su entonces equipo y del actual gerente de la Empresa Andrés Escobar, quien la administración de Claudia López mantuvo a su llegada.

