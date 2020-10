Influencer alemán, Dominic Wolf, sí podrá volver a Colombia

Después de mucha insistencia, finalmente el influencer Dominic Wolf podrá volver a Colombia para seguir con sus proyectos.

Hace días el youtuber alemán causó polémica en las redes sociales con un video que realizó.

Dominic explicaba que tiene un emprendimiento en Colombia, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechazó su aplicación de visa.

Influencer Dominic Wolf podrá volver a Colombia

Según el video que publicó, el consulado de Colombia en Frankfurt le negó su solicitud de una visa de residente.

"Llevo cinco años pagando visas, pagando impuestos. He creado una empresa exitosa de llevar turismo sostenible a Colombia. He creado empleo y también he creado mi propia fundación para ayudar a la comunidad vulnerable en Colombia", dijo Wolf en el video.

Pero luego la Cancillería respondió a estas afirmaciones.

Aseguró que al youtuber alemán no se le negó la entrada a Colombia.

Además, explicó que la negativa que recibió del consulado en Frankfurt se debe a que presentó una solicitud que no coincide con su estatus migratorio.

Sin embargo, el vicecanciller se comunicó directamente con él y buscaron una solución.

Así que, pese a que su visa de residente fue sigue siendo inadmisible, podrá regresar al país.

Una vez aquí realizará otro proceso para tener una nueva visa.

