La Cancillería le rechazó la visa de residente. Niegan la visa a Dominic Wolf, el youtuber alemán enamorado de Colombia.

Dominic Wolf, ciudadano alemán y youtuber que se ha dado a conocer en redes sociales por dar a conocer la cultura colombiana, informó que le negaron su ingreso al país.

Así lo manifestó por medio de un video que publicó, en el que informó que la Cancillería colombiana le negó la visa tipo R.

Recordemos que el joven tuvo que irse del país en el mes de abril. Viajo por la llegada de la pandemia en un vuelo humanitario a Alemania.

"Llevo cinco años pagando visas, pagando impuestos. He creado una empresa exitosa de llevar turismo sostenible a Colombia. He creado empleo y también he creado mi propia fundación para ayudar a la comunidad vulnerable en Colombia", manifestó Dominic desanimado por la negación del documento.

Ahora Wolf considera que está recibiendo un trato distinto y pide ser tratado igual que cualquier otro extranjero.

"No pido un mejor trato que los otros extranjeros en Colombia. No estoy pidiendo que me den una visa más fácil solo porque estoy haciendo videos virales sobre Colombia. Lo único que yo pido es que me traten igual a los otros extranjeros que viven en Colombia y eso es lo que no pasó con mi visa", manifestó.

Además, comentó el proceso que ha realizado y que no tiene más opciones.

"Actualmente tampoco existe otra opción para mí para pedir otro tipo de visa. En estos momentos sigo pagando impuestos, sigo pagando arriendo y sigo pagando seguridad social en Colombia, todo siempre a tiempo y conforme a la ley", detalló Dominic.

A continuación podrá ver toda la grabación.

Niegan la visa a Dominic Wolf, el youtuber alemán enamorado de Colombia.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.

Siga a Publimetro en Google News.