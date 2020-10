La razón por la que la Cancillería rechazó la visa del youtuber alemán Dominic Wolf

El youtuber alemán Dominic Wolf tiene un emprendimiento en Colombia, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó su aplicación de visa.

Causó polémica en las redes sociales un video realizado por el empresario y youtuber alemán Dominic Wolf. Después de haber viajado de regreso a su Alemania natal por la pandemia del coronavirus, Wolf planeaba regresar a Colombia.

Pero, según el video que publicó, el consulado de Colombia en Frankfurt negó su solicitud de una visa de residente.

"Llevo cinco años pagando visas, pagando impuestos. He creado una empresa exitosa de llevar turismo sostenible a Colombia. He creado empleo y también he creado mi propia fundación para ayudar a la comunidad vulnerable en Colombia", dijo Wolf en el video.

La Cancillería respondió a estas afirmaciones y aseguró que al youtuber alemán no se le negó la entrada a Colombia. Explicó que la negativa que recibió del consulado en Frankfurt se debe a que presentó una solicitud que no coincide con su estatus migratorio.

"Para una visa de residente se requiere que la persona haya permanecido en Colombia de forma continua e ininterrumpida por 5 años. En este sentido, se ha aclarado que el Sr. Wolf puede aplicar a otras modalidades de visa que correspondan a su situación", dice el comunicado.

De acuerdo con la entidad, Wolf podrá entrar al país normalmente sin necesidad de visa. A su regreso a Colombia, podrá presentar la solicitud para una visa como inversionista o como empresario. "Hemos conocido que ya se encuentra programando su viaje", concluye el comunicado.

Siga aquí a Publimetro en Google News.