Una nota y un recorrido misterioso rodean la desaparición de ingeniero en Bogotá

Buscan a ingeniero desaparecido en Bogotá.

Se trata de Hernán Bonilla, un ingeniero civil, de quien no se tiene rastro desde el pasado lunes. Hacia las 8:00 p.m., se perdió contactó con él.

Según la información de sus allegados, Bonilla fue visto por última vez en la localidad de Chapinero. Vestía pantalón beige, chaqueta azul y tenis negros.

Ayuda para encontrar a Hernán Bonilla, desaparecido en Bogotá. pic.twitter.com/x9R6gi2Pdm — Juan Luis Castro C. (@JuanLuisCasCo) September 30, 2020

En diálogo con el portal Pulzo, la hermana del joven explicó que ese día, salió en bicicleta hacia las 8:45 a.m. del lunes rumbo a la oficina, ubicada en la calle 45 con avenida Caracas, no obstante, al rastrear el recorrido del GPS de su celular, notaron que visitó sitios no usuales. “Por lo general, él va de la casa a la oficina, pero (el lunes) se dirigió primero a la Avenida Jiménez con Caracas, y de ahí a la oficina. Como a las 3:30 p.m., se digirió otra vez al centro, y de allí al Parque Nacional. Luego, al Parque Tercer Milenio y bajó al barrio San Bernardo", contó.

Según dijo, del San Bernardo regresó nuevamente a la oficina, y en la noche, pasadas las 8:00 perdieron contacto, al momento en que terminó de laborar. Antes de salir dejó su bicicleta y una nota. "Al socio le dejó las claves de la caja menor. También dejó una nota en donde le decía al socio que era el mejor, una nota que, realmente, se puede interpretar como una despedida. Es lo único que tenemos de él", puntualizó.

Si alguien lo ha visto o sabe de su paradero puede comunicarse al 3172425064.

