Encuentran sin vida a joven ingeniero reportado como desaparecido en Bogotá.

Se trata de Hernán Bonilla, un ingeniero civil de 28 años, de quien no se tenía rastro desde el pasado lunes. El joven cuerpo sin vida del joven fue hallado en las últimas horas.

La hermana del profesional anunció la fatídica noticia a través de sus redes sociales. "Mi hermanito se me adelantó, pero tengo la certeza de volver a abrazarlo ponto. ¡Su sonrisa me guiará siempre!". Así lo reseñó Pulzo. Por lo pronto, no son claras las causas de su muerte.

En diálogo con el mismo portal, la hermana del joven explicó que el lunes, Hernán salió en bicicleta hacia las 8:45 a.m. rumbo a la oficina, ubicada en la calle 45 con avenida Caracas, no obstante, al rastrear el recorrido del GPS de su celular, notaron que visitó sitios no usuales. "Por lo general, él va de la casa a la oficina, pero (el lunes) se dirigió primero a la Avenida Jiménez con Caracas, y de ahí a la oficina. Como a las 3:30 p.m., se digirió otra vez al centro, y de allí al Parque Nacional. Luego, al Parque Tercer Milenio y bajó al barrio San Bernardo", contó.

Según dijo, del San Bernardo regresó nuevamente a la oficina, y en la noche, pasadas las 8:00 perdieron contacto. Antes de salir del trabajo dejó su bicicleta y una nota. "Al socio le dejó las claves de la caja menor. También dejó una nota en donde le decía al socio que era el mejor, una nota que, realmente, se puede interpretar como una despedida. Es lo único que tenemos de él", puntualizó.

