Testigo del asesinato de Javier Ordóñez pidió protección: "me pueden matar"

El testigo del asesinato de Javier Ordóñez escribió al Fiscal General, asegurando que fue amenazado por los policías acusados del homicidio.

Una carta enviada al despacho de Fernando Barbosa, Fiscal General de la Nación, pondría un nuevo peso en la investigación del asesinato de Javier Ordóñez. La carta fue enviada por el amigo del abogado de 43 años que murió tras una brutal golpiza por parte de dos policías.

El testigo estuvo en el CAI de Villa Luz, donde continuó la agresión contra Ordóñez que había empezado en un andén. En la carta, divulgada por Blu Radio, el testigo relata lo ocurrido dentro del CAI.

"Al manifestarles a los policías repetidas veces que no golpearan más a Javier Ordóñez, el patrullero [Juan Camilo] Lloreda me da un puño en la cabeza. [Damián] Rodríguez me insulta y me dice que me calle, que tiene todos mis datos y que saben cómo ubicarme”, dice la carta.

Además, en la URI a la que fue trasladado luego de que Ordóñez fuera llevado a la clínica, siguieron las amenazas.

Los dos policías habrían amenazado posteriormente al testigo del asesinato de Javier Ordóñez. "Tengo mucho miedo por mi vida, siento que me pueden matar”, aseguró en su carta. Responsabilizó a los patrulleros Rodríguez y Lloreda de cualquier cosa que pase con su vida.

