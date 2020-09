MinDefensa reconoció que policías mataron a Javier Ordóñez

El ministro Carlos Holmes Trujillo reconoció ante el Senado de la República que dos policías mataron a Javier Ordóñez, pero dijo que no hubo una orden para matar civiles.

"Unos policías mataron a un ciudadano colombiano". Con estas palabras, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, reconoció que dos policías mataron a Javier Ordóñez tras una brutal golpiza y agresión en el sector de Villa Luz, localidad de Engativá, la madrugada del pasado 9 de septiembre.

El debate contra Trujillo se convirtió en una larga lista de acusaciones de senadores de la oposición contra la Policía. Los congresistas rechazaron los ataques de uniformados contra civiles en medio de las manifestaciones. Estos disparos habrían sido causantes de la muerte de 11 personas en medio de los disturbios de la semana pasada.

En medio del debate, Trujillo reconoció que los policías mataron a Javier Ordóñez. "Unos policías mataron a un ciudadano colombiano. Deshonraron el uniforme, violentaron las normas de comportamiento ético, desconocieron todo el esfuerzo de formación de la institución. En relación con ellos ya se están tomando las decisiones", dijo el ministro.

Según Blu Radio, el ministro añadió que no se dio una orden para disparar a los ciudadanos. "Se ha preguntado muchas veces, ¿quién dio la orden?, seguramente pensando en que las órdenes se dan desde arriba para que los policías salgan a disparar y matar indiscriminadamente ciudadanos. Eso no es así, no funciona así", aseguró Trujillo.