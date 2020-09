Nicolás Trujillo Arroyave narró los hechos en su cuenta de Twitter. "Se turnaban para golpearme": el crudo relato de joven agredido por el Esmad.

Según Trujillo, estudiante de Comunicación Social y Ciencias Políticas, el abuso de fuerza ocurrió en Cali la noche del pasado 10 de septiembre, cuando hubo protestas en varias ciudades por el asesinato del abogado Javier Ordóñez.

El joven y su pareja estaban en una manifestación frente a su casa, en los alrededores del Parque de las Banderas, cuando los agentes del Esmad los agredieron sin ninguna razón. Este es su relato:

Nos disponíamos a entrar después de manifestarnos pacíficamente, sin cometer ninguna conducta irregular y sin mediar palabras nos agraden a mansalva. Primero, un cobarde del Esmad me hala de mi chaqueta y me tira hacía la pared de mi edificio, por la cual hago valer mis derechos fundamentales, aspectos de los cuales son ellos plenos ignorantes y cual banda criminal se vienen 20 sujetos a agredirnos brutalmente.

Fui encuellado, casi ahorcado por 10 de estos individuos, me asfixiaba poco a poco hasta pedirles que no siguieran, no les importó y luego recibí golpes en el rostro por varios de estos criminales que se turnaban para golpearme, una tortura en plena calle y frente a mis vecinos.

Me reventaron cejas, boca, cuello y tengo múltiples contusiones severas en el cráneo en ambos laterales (Izq-Der), los tobillos, las piernas, rodillas, espalda, pecho y abdomen con múltiples contusiones y dolores en todo el cuerpo e intenté defenderme en vano de su brutalidad.

Los otros 10 cobardes del Esmad se fueron contra mi novio y lo arrinconaron en una esquina del edificio donde también fue agredido brutalmente en el rostro, le destruyeron sus gafas, lo agredieron en hombros, pecho, rostro, piernas, rodillas, en la espalda, le halaron el pelo.

Le echaron gas pimienta, patadas y puños por todo su cuerpo y a ambos nos dejaron con contusiones severas en nuestros cuerpos, aún así ambos luchábamos por no separarnos, pues ya todos sabemos lo corroída que esta esa institución en todas sus esferas y nos hubiesen seguido torturando.

Ambos gritábamos por estar juntos y que no le pasara nada a ninguno de los dos, los golpes eran excesivos y brutales, pero era imposible: dos civiles protestantes pacifistas contra 20 cobardes del Esmad que se ocultan en sus uniformes para hacer sus fechorías.

(Vecinos de) todo mi edificio y de edificios del lado salieron a intervenir, a grabar lo sucedido y que la agresión parara puesto que no estábamos haciendo absolutamente nada irregular y era claro el despropósito, fue un total exceso de fuerza policial por parte de unos salvajes con uniforme.

Me esposaron y entre varios me tiraron contra la pared hacía el suelo para sentarme, ellos querían seguir agrediéndonos, incitaban a la violencia con insultos y me golpearon en las piernas a pesar de ya estar reducido sin poder moverme y amenazaron a mis vecinos de no acercarse.

En ese momento también llegaron unos "ángeles" que intervinieron para que cesara el maltrato macabro por más tiempo, las defensoras de DDHH de la red Defender la Libertad en Cali, gracias a esas dos mujeres que intercedieron la brutal agresión cesó, a ellas les debemos la vida.

Al finalizar su doloroso resumen, el joven manifestó su apoyo a la reforma de la Policía y eliminación del Esmad. "Estoy seguro que muchas flias de victimas fatales y muchos heridos por parte del Esmad apoyamos la disolución absoluta de ese cuerpo de brutalidad policial", puntualizó.

VIDEO: Pareja de jóvenes fue brutalmente agredida por el Esmad

Abro hilo de momentos después de brutal golpiza que sufrimos mi pareja y yo por 20 cobardes del Esmad frente a nuestra residencia. Nos disponíamos a entrar después de manifestarnos pacíficamente, sin cometer ninguna conducta irregular y sin mediar palabras nos agraden a mansalva https://t.co/2SZmc7iLW0 pic.twitter.com/6fG2OiqYHn — Nicolás T. Arroyave (@nicolastrujill_) September 12, 2020

