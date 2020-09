Hombre que amenazó de muerte a concejala de Cali pidió disculpas públicas

Henry Hernández, perteneciente a una comunidad indígena que habitaba en la zona rural de Cali, compartió un video en el que ofrece disculpas por las amenazas que pronunció contra la concejala Diana Rojas.

"Me dejé llevar por la euforia, por la impotencia y por la angustia de ver cómo desalojaban a nuestros compañeros, cómo tiraban a los niños a la calle, cómo personas campesinas que han sido desplazadas de otras partes vienen aquí y las desplazan", dijo Hernández.

El pasado miércoles, la concejala denunció que estaba siendo víctima de amenazas por parte de integrantes de la comunidad de La Viga, un sector ocupado de manera irregular por 18 familias que habían sido desalojadas ese día.

"Recibí una amenaza en contra de mi vida durante una manifestación realizada en ocasión al desalojo a una invasión en el sector de La Viga, en Pance. En una grabación realizada por la comunidad se escucha claramente cómo uno de los manifestantes, con nombre propio, me declara como objetivo militar. Responsabilizo de lo que me pueda llegar a pasar a los líderes y actores de la invasión", dijo Rojas.

Aunque las autoridades locales aseguraron que el proceso de restitución del terreno se había realizado bajo todas las garantías para preservar el bienestar de sus habitantes, miembros de la comunidad denunciaron atropellos de la fuerza pública.

"Me vi impotente, con rabia por cómo golpeaban a nuestra guardia, cómo nos atacaron, si se suponía que había una mesa de concertación. No pertenezco a ningún grupo armado. Únicamente me dejé llevar por las emociones", añadió el hombre que había proferido la amenaza.

"Entienda que nosotros somos campesinos y que lo único que queremos es proteger a nuestras familias, que nuestros compañeros tengan un lugar dónde meter la cabeza con sus hijos, que los campesinos tengan un pedacito de tierra para seguir sembrando", añadió.

