La muerte del abogado Javier Ordóñez, luego de ser agredido por policías, ha suscitado una enorme polémica. Familia de abogado asesinado se pronuncia sobre protestas por abusos policiales.

En medio de la indignación que este nuevo caso de abuso de autoridad ha levantado, los familiares de Ordóñez exigen justicia. En esa medida, convocaron para la noche de este miércoles una velatón pacífica. No obstante, lo que comenzó con una jornada tranquila terminó en graves hechos de violencia, que se extendieron a otras ciudades del país.

Al menos siete personas murieron en la violenta jornada de protestas de anoche. "Siete particulares resultaron muertos: cinco en Bogotá y dos en Soacha", manifestó el subdirector de la Policía, general Gustavo Moreno, en una rueda de prensa con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

El general Moreno añadió que, en los disturbios, 55 particulares quedaron lesionados y fueron "ingresados a hospitales por lesiones con objetos contundentes", 51 de ellos en Bogotá y los otros cuatro en Soacha.

#RuedaDePrensa. Información de interés con respecto a los últimos hechos presentados en la ciudad de #Bogotá. https://t.co/9B6EiVritT — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) September 10, 2020

Familia de abogado asesinado se pronuncia sobre protestas por abusos policiales

Eliana Garzón, excuñada de Javier Ordóñez y vocera de la familia, se refirió a los desmanes que se presentaron en las últimas horas, en entrevista con El Tiempo. Según dijo, no descansarán hasta que se haga justicia, no obstante, rechazan enfáticamente los hechos de violencia que se desencadenaron.

"No hemos convocado a protestas. Quienes las hacen son oportunistas que no nos representan. Nosotros convocamos a una velatón pacífica en honor a Javier. No queremos más actos de violencia", señaló Garzón.

Siga a Publimetro en Google News