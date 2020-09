Como cualquier venezolano, llegó a Colombia cruzando el puente Simón Bolívar, solo que traía un bafle debajo del brazo. Era el año 2012 y no tenía muchas expectativas. Viajaba como ‘mochilero’ pero también trataba de labrarse un nuevo destino, diferente al que le ofrecía la precaria situación en su país. Ken Zingle Rap y sus versos para cambiar conciencias.

Hoy no solo ha cosechado una carrera exitosa concentrado en el género del rap conciencia, sino que ha llegado a ser embajador de importantes causas sociales, como lo es Rímalo, una iniciativa de freestyle que nace desde la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, junto con el programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA, realizado por Discovery Channel en el marco de la campaña “Más razones para creer”.

Rímalo fue pensado como un espacio seguro de diálogo entre jóvenes, en el que 16 competidores dejaron sus mejores versos de conciencia social en la tarima. Ken Zingle Rap y Melissa MC (de Soledad, Atlántico) fueron elegidos como ganadores y embajadores de un mensaje de inclusión, respeto, confianza y diálogo.

“Los artistas buscamos que el arte sea un medio pacificador y de captación para que los jóvenes se interesen más por el tema social y es muy gratificante sentirme parte de algo de gran magnitud y cumplir con mi papel de ser vocero a través de la música”, dice Hernández.

“Vengo de una familia y de un barrio vulnerable en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Allí las vivencias fueron de carencia de algunas cosas, como el asfalto en las calles o el agua en las tuberías. Eso me motivaba a 'tocar esa tecla' para que las personas de arriba voltearan a mirar a las personas de bajos recursos y se dieran cuenta de que allí había talento y se podían sembrar experiencias propias, concientizar sobre el medio ambiente, sobre las otras personas, sobre la depresión o cualquier tipo de problemática que nos afectara como seres humanos. Y eso va mucho más allá de cualquier estrato social o cualquier nacionalidad”, dice Kenneth Hernández.

Esa filosofía es la que lo ha llevado a ser acreedor de varios premios, como el The Survivor 7 to Punch el año pasado, representando a Venezuela y Colombia en competencias de freestyle en Latinoamérica, algo que jamás imaginó a los 12 años, cuando comenzó a rapear protestado sobre situaciones que ocurrían en su colegio.

“La memoria social propia de la cátedra de cada país es muy importante porque como ciudadanos debemos recordar cada sentimiento que nos marca como sociedad y que promueve en nosotros esa capacidad de no repetir situaciones negativas, sino poner de nuestra parte para que todo sea diferente. Los errores sirven para no volver a cometerlos”, dice el joven rapero.

Ken Zingle afirma que el rap en su vida ha significado todo. “Me ha abierto las puertas para ser figura vocera de este proyecto y también me salvó de muchas cosas negativas a las que de joven estuve expuesto. Me ha hecho llegar a más personas y conectar con muchos hermanos por la música. Es muy lindo que la música no tenga bandera”, expresa el joven.

Por ahora Kenneth seguirá trabajando con Discovery Communications para cerrar con broche de oro el trabajo que se hizo en Rímalo, realizando un documental sobre cuidado del medio ambiente. Así mismo, tendrá otras giras internacionales.

El joven rapero le deja el siguiente mensaje a los jóvenes: “Deben desconectarse la vanidad envolvente en la tecnología y la televisión, que nos mantiene adormecidos pensando en consumismo y en banalidades, cuando en realidad debemos estar dispuestos a la construcción social y comunitaria y la de nosotros mismos como personas. Deben darse cuenta de que la juventud es temporal y por eso hay que vivir con serenidad, sin libertinaje, trazando valores. Al llegar a una edad avanzada debemos sentirnos orgullosos y no apenados de lo que hemos hecho”.

