Las nueve actividades que elevan el riesgo de contagio de coronavirus.

Colombia comenzó este martes a volver a "la normalidad" con la reapertura de aeropuertos, restaurantes, iglesias y gimnasios que llevaban cerrados más de cinco meses por la cuarentena para combatir la COVID-19, pese a que el país apenas empieza a pasar el pico de la pandemia.

El país cerró la cuarentena de 160 días ordenada por el Gobierno y hoy comenzó una etapa que el presidente colombiano, Iván Duque, llamó de "aislamiento selectivo" en la que si bien se dan los primeros pasos para retomar las actividades cotidianas interrumpidas en marzo, todavía se mantienen algunas restricciones para evitar una mayor propagación del coronavirus.

"En la nueva fase que iniciamos queremos ser claros en las restricciones: no hay aglomeraciones, no hay venta de licor en establecimientos, se pueden pedir protocolos por parte de los alcaldes para ese expendio, pero, por ahora, no es el patrón general", expresó el jefe de Estado.

A pesar de que ya todo se está reactivando el Gobierno y las autoridades de Salud se han empecinado en decirle a la gente qu esto no ha acabado.

Estas son las nueve actividades que elevan el riesgo de contagio de coronavirus:

Epidemiólogos recomiendan a la gente que no haga esto para evitar el altísimo riesgo de contagio:

Asistir a centros religiosos.

Asistir a estadios.

visitar cines.

asistir a conciertos.

Viajar en avión.

Usar constantemente el transporte público.

Asistir a bares o discotecas.

Practicar deportes de contacto como fútbol.

Acudir a fiestas en espacios cerrados.

Este es el nivel de riesgo de contagio que reportan importantes centros ciéntificos.