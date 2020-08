Despreciable acto: Concejala cuenta que fue víctima de acoso sexual

Con un video compartido en su cuenta de Twitter, la concejala Ana Erazo denunció que había sido víctima de acoso sexual en Cali.

"Suelo salir los domingos a hacer deporte desde muy temprano, lo que ya nos pone en un problema de inseguridad en la ciudad. (…) Viví un episodio bastante doloroso que siento que debe ser un mensaje para los hombres de nuestra ciudad y, ojalá, del mundo", dijo la concejala.

Según su testimonio, mientras trotaba escuchó que un ciclista estaba tarareando una canción. Luego ocurrió lo que describió como un momento 'horrible' y 'asqueroso'.

"(el joven) empieza a tarear una canción, como queriendo llamar mi atención. Se levanta la camisa y me muestra su pene erecto. Esto fue asqueroso. Empecé a gritarle que era un morboso, un asqueroso", añadió Erazo.

Algunos deportistas se alertaron, pero nadie hizo nada. "No saben lo vulnerable que una se siente. No saben lo que una llega a pensar en ese momento. No es justo para con nosotras. En serio, ya: suéltennos", afirmó la cabildante.

Ustedes como hombres no se alcanzan a imaginar lo que nosotras sentimos ante un caso de acoso, de violencia. Hoy viví algo horrible y me siento vulnerada, con rabia e indignación. ¡NO MÁS ACOSO EN NINGÚN AMBITO DE NUESTRAS VIDAS COMO MUJERES! pic.twitter.com/70beM8uHdA — Ana Erazo (@AnaErazoR) August 29, 2020

Ante esta denuncia, la subsecretaria de Equidad de Género de Cali, Nancy Faride Arias, expresó que el acoso callejero es un problema que afecta a niñas, a jóvenes y a mujeres mayores, de distintos estratos y etnias.

"Hay que decirles a los hombres que el piropo es inaceptable. Que no queremos piropos. Que no queremos que se refieran a nosotras de manera inadecuada en la calle. No tienen ningún derecho de opinar sobre nuestra apariencia física", dijo la subsecretaria.

La capital vallecaucana está avanzando en el proyecto 'Cali, ciudad segura para las mujeres y las niñas', que busca dejar claro que el acoso callejero es violencia y, por lo tanto, es un delito.

"Como delito, es judicializable. Estamos haciendo un llamado a las mujeres para generar redes de apoyo en el espacio callejero, de protección mutua. Que seamos cuidadosas en términos de proceder a hacer las denuncias y que sigamos reivindicando nuestro derecho a una vida libre de violencias", finalizó Arias.

