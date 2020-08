¿Se equivocó? Alcalde pediría apoyo al FBI para investigar masacre de niños en Cali

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció su solicitud de apoyo al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en el esclarecimiento de la masacre de cinco menores en Llano Verde el pasado 11 de agosto.

"Quisiera convocar a que este tema de Llano verde no se quede en impunidad, que se pueda conocer la verdad y exista justicia. Bien podría convocar la Fiscalía General de la Nación y la Policía el acompañamiento del FBI en esa investigación" dijo Ospina.

"Lo que va a hacer mi carta es solicitarle señor fiscal un acompañamiento internacional. Lo que no puede pasar es que pasen los días y no haya justicia como lo merece nuestro pueblo. (…) Si el delito es de tan alto perfil y complejidad, debe haber una tecnología global que nos ayude a esclarecer", añadió el mandatario en entrevista con Tu Barco.

#Atención. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, pide a la Policía y la Fiscalía que evalúen pedir acompañamiento del #FBI para acelerar la investigación por la masacre de #LlanoVerde. pic.twitter.com/YfyB4fjC7H — TuBarco (@tubarconews) August 27, 2020

Sin embargo, el anuncio ha sido cuestionado en redes sociales. Por un lado, varios usuarios mencionan que el mandatario les había sugerido a los autores de la masacre que confesaran el crimen porque las autoridades tenían "mucha información".

“Yo le quisiera decir a esos asesinos que ya deberían estarse entregando, pues ya tenemos mucha información… y necesitamos que sean conscientes de que se les va a dar captura", trinó el alcalde dos días después de la masacre.

Por otro lado, expertos en seguridad ciudadana han deslegitimado la posibilidad de recibir apoyo internacional. En entrevista con Publimetro, el analista Alberto Sánchez explicó la situación:

Primero, hay un marco muy estricto de cooperación internacional en temas de seguridad, el cual asigna unos roles muy concretos en apoyo técnico y capacitación, pero no implica una operación en el territorio. Por ejemplo, los militares estadounidenses que, se suponía, venían a operar aquí, hacían parte de una brigada de capacitación y apoyo técnico. Segundo, la misión del FBI está específicamente ligada a la seguridad interna de Estados Unidos. La CIA hace la investigación externa con fines estratégicos y el FBI hace investigaciones internas de delitos cometidos en el orden federal en el país.

En el marco de una investigación judicial como la que tiene lugar en Llano Verde, es absolutamente ilógico que el alcalde pida este apoyo. Dijín y Fiscalía tienen la capacidad para dar resultados. Adicionalmente, eso se salta cualquier tipo de término específico en el marco de cooperación internacional en materia de esa clase de apoyo. Lo grave no es solamente que se desconozca el marco, sino que el principal encargado del orden público en Cali, que es quien tiene que coordinar a las agencias de seguridad interna para que den un resultado, desconozca las capacidades de la Fiscalía y de la Policía, y que genere una expectativa de un apoyo de este tipo considerando, primero, que no va a pasar; segundo, que lo que está esperando la ciudadanía no es eso, sino un resultado concreto que aclare la muerte de los cinco adolescentes. Lo que está haciendo el alcalde es dar un anuncio que no tiene ningún sentido y que va en detrimento de las capacidades técnicas y de investigación de las agencias colombianas.

