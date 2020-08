Este escalofriante hecho ha revivido el debate sobre las desigualdades estructurales y la violencia en la capital vallecaucana. Hablan los familiares de los niños masacrados en Cali.

Cinco jóvenes entre los 14 y 15 años fueron hallados sin vida el pasado 11 de agosto en un cañaduzal de la ciudad, en el barrio Llano Verde.

Horas antes habían salido a jugar y su ausencia prolongada despertó angustia en sus parientes. En entrevista con el diario El País, algunos familiares relataron el horrible suceso.

"Es muy dolorosa la forma como murió. Para mí, él era un niño. No se metía con nadie, era estudioso… Los cinco eran amigos, conocidos del barrio. Morir de una forma de esas es muy triste, muy duro", indicó un pariente de una víctima.

La hermana de uno de los jóvenes de 14 años aseguró que "era un niño muy noble, muy casero… no se metía en problemas, no consumía ningún tipo de drogas… Ese era mi hermano… (Los jóvenes) eran amigos. Jugaban fútbol y bailaban música urbana".

Así ocurrió

Lo que en principio parecía una salida recreativa en la que no cabía ningún riesgo se convirtió en tragedia. "Como a las 6:00 p.m. llegó un amiguito y me preguntó "Eliza, ¿Jaircito ya llegó?" Le pregunté que de dónde y me dijo que del cañaduzal, que se habían ido a coger caña pero él (el amigo) se devolvió y Jaír siguió con los muchachos", añadió la hermana del adolescente.

Como otras madres estaban buscando a sus hijos, armaron un grupo y se dirigieron al cultivo de caña. "Había una casa blanca. Cuando comenzaron a ver todos los celulares alumbrando, apagaron el bombillo. Nosotros duramos casi 15 minutos llamando y no salía nadie", afirmó la mujer.

Cuando el equipo de búsqueda anunció que iba a llamar a la Policía, encendieron la luz de la vivienda y salió un hombre. "Le preguntamos que si había visto a unos pelaos por allá. Salió asustado, sospechoso, tembloroso… Dijo que no había visto a nadie", agregó el padrastro de otra de las víctimas.

Por el sector había un cuadrante de Policía en labores de búsqueda de otro presunto desaparecido. "Venían otros dos señores alumbrando. Nosotros pensamos que eran los muchachos, pero eran otros dos guardas del mismo cañaduzal que venían a avisarle a la Policía que habían encontrado a los pelaos", continuó el hombre.

Según el testimonio de quienes llegaron hasta el lugar de la masacre, todo estaba dispuesto para sepultar los cuerpos y no dejar rastros del crimen.

Piden justicia

Los familiares exigen que las autoridades aclaren quiénes y por qué asesinaron a los cinco jóvenes en Llano Verde: "Queremos justicia, queremos saber qué fue lo que pasó", "Es muy triste. A uno se le salen las cosas de las manos porque no puede hacer nada sobre eso, pero es algo que parte el alma", "Son unos niños que no merecían morir como murieron".

Más noticias del mundo, aquí.

Siga a Publimetro en Google News.