Avanza piloto de reapertura de restaurantes en Cali, pero gimnasios y teatros siguen en vilo

El pasado 13 de agosto, los restaurantes ubicados en el Parque del Perro se encargaron de iniciar el piloto de reapertura del sector de la gastronomía. Cali fue pionera en esta iniciativa. Dos semanas después, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Asociación Colombiana de Restaurantes (ACODRES) y los establecimientos dan un balance positivo.

Hasta el 31 de julio, ACODRES reportaba 2120 restaurantes que tuvieron que cerrar en la capital vallecaucana porque el negocio se volvió insostenible. Se retiraron marcas reconocidas como Primos, Carne y Maduro, El arca de Pascual y Carambolo. Antes de la pandemia, la Asociación reunía más de 5490 lugares en la ciudad, así que la reapertura fue un respiro para muchos que estaban dilatando la quiebra.

“Hemos tenido una muy buena respuesta de los caleños. Los viernes y sábados, la ocupación llega al 100%. Esto nos muestra que la gente está interesada en apoyar al sector. Ahora, lo que estamos haciendo es apoyar con publicidad a las marcas que todavía existen, pero que no han podido abrir porque no tienen flujo de caja. Volver a la operación genera costos altos”, dijo Brany Prado, director ejecutivo de ACODRES regional Pacífico y Amazonía.

De acuerdo con el secretario de Desarrollo Económico, Argemiro Cortés, el compromiso de los propietarios de los restaurantes también es un punto a destacar: han expedido sus pasaportes sanitarios e implementan todos los protocolos exigidos para la atención presencial durante la pandemia. La Secretaría de Seguridad y la Policía se encargan de hacer los controles en los sitios.

“La idea es que este fin de semana esté activo todo el sector de la gastronomía en la ciudad. Aunque hay un problema económico generalizado, la gente ha ido a los restaurantes. Estamos muy contentos con este mensaje de optimismo después de cinco meses de noticias negativas”, indicó el secretario.

El sector gastronómico en Cali reportó pérdidas cercanas a los $137 mil millones hasta finales de julio. Unas 18 mil personas se quedaron sin empleo con el cierre de los locales. Con la reapertura de la mayoría de zonas de restaurantes de la ciudad, se estima que más de 7000 ciudadanos han vuelto a trabajar.

Para Juan Diego Guerrero, propietario de Martin’s Food & Beer, la reapertura del sector coincidió con un momento en el que la gente ya no soportaba el aislamiento. Si bien los domicilios han sido la alternativa para que sus restaurantes se mantengan, una de sus sedes inició con atención presencial. En estas primeras semanas se han adelantado acciones pedagógicas con el fin de que los caleños se adapten a la llamada ‘nueva normalidad’.

“En los negocios cumplimos con las medidas, pero ha sido difícil que la gente se cuide. Muchas personas andan sin tapabocas y no acatan la distancia mínima. Aunque cuidarse es responsabilidad de cada uno, hace falta mayor presencia y control de las autoridades en las zonas donde se adelanta el plan piloto”, dijo Guerrero.

¿Y los gimnasios pa’ cuándo?

Los centros de actividad física, como gimnasios, academias de entrenamiento funcional, escuelas de baile y canchas sintéticas, no han corrido con la misma suerte de los restaurantes. A pesar de que están listos desde finales de junio para retomar operaciones con todos los protocolos de bioseguridad, el Gobierno nacional no ha aprobado la reapertura.

El secretario de Desarrollo Económico indicó que solo hace falta una carta del Ministerio del Interior, pues la gestión e implementación de los protocolos fue aprobada por la administración municipal. Para el gremio de los gimnasios, que cesó operaciones desde mediados de marzo, la situación sigue siendo incierta.

“Como empresarios, estamos en un limbo. Entendemos que MinInterior y la Alcaldía tienen que hacer unas últimas aprobaciones, pero esto no se gestiona. Cada vez que nos dicen que vamos a abrir, empezamos a preparar los locales y los empleados. Después, no pasa nada. Exigimos que se nos entregue una fecha de apertura”, aseguró Óscar Giraldo, vocero de Gimnasios Unidos por Colombia.

“Los números no cuadran”

Las salas de cine y los teatros recibieron el empujón para la reapertura con una resolución expedida por el Ministerio de Salud el pasado 14 de agosto, en la que se explicó el protocolo de bioseguridad para actividades de exhibición cinematográfica y presentación de obras de las artes escénicas. Una vez se implementen tales medidas, podrá solicitarse la aprobación.

Sin embargo, las exigencias plantean varios interrogantes. “El Gobierno dice que podemos tener un aforo máximo del 50%. Esto es imposible, porque exige dejar una fila libre de por medio y en las filas con personas hay que dejar dos sillas vacías por cada silla ocupada. Eso nos da como un 12,5% de la acomodación de un teatro, que no es suficiente para cubrir los gastos de organización de un espectáculo. No podemos arrancar porque los números no cuadran”, explicó Roy Chávez, organizador de eventos en Cali.

Lo que se viene para los restaurantes

Además de fortalecer los pilotos de reapertura, ACODRES tiene otras acciones para robustecer al gremio durante y después de la pandemia. Una de las metas próximas es proponer, ante el Concejo de Cali, la creación de un plan de salvamento para el sector gastronómico, que permita apoyar económicamente a los restaurantes en quiebra o con dificultades para retomar el servicio.

“Además, nuestra meta a mediano plazo es una estrategia a nivel de todo el país, que se llama ‘El sabor de la cosecha’. Queremos tener una gastronomía sostenible, que le compre directamente al proveedor campesino y que promueva la calidad y el apoyo a lo nuestro”, puntualizó el director ejecutivo de ACODRES regional Pacífico y Amazonía.