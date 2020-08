Nueva denuncia de abuso sexual contra el profesor Fabián Sanabria

El profesor de la Universidad Nacional Fabián Sanabria, según la denuncia, habría golpeado y abusado de un hombre en su apartamento.

El profesor Fabián Sanabria, asociado a la Universidad Nacional, tuvo varias polémicas por sus videos en redes sociales. El docente fue demandado por la activista Natalia Bedoya al referirse a ella como "niñita siliconada". Además, le deseó cáncer y sugirió darle cianuro al exfiscal Néstor Humberto Martínez en reacción a la muerte de Jorge Pizano.

En los últimos días, Sanabria ha sido acusado de abusar a estudiantes de la Universidad Nacional. Una nueva denuncia fue conocida este jueves, pero el denunciante no habría sido estudiante de Sanabria. Más bien, según relató a Blu Radio, conoció al docente a través de un amigo en común.

Según el denunciante, identificado por la emisora como 'Raúl', Sanabria lo invitó a su casa para que le entregara la hoja de vida. Allí le dio un recorrido por su apartamento, que terminó en su habitación. "Tenía unos cinturones, y con uno de esos cinturones, él me golpea. […] Él me dice que me deje dar un correazo, uno y ya. La forma en como yo pensaba era: ‘Si yo no me dejo pegar, este señor me va a matar’. Poco a poco fui cediendo, pese a que sí me opuse todo el tiempo", dijo.

Según su relato, Sanabria golpeó a 'Raúl' en varias oportunidades. "El ‘déjate dar unito’ se convirtió en muchos correazos en mi cuerpo, y me penetró a la fuerza", aseguró. Luego la víctima fue a su casa, y aunque le dijo que la había pasado "muy bien", consideró que había sido víctima de una manipulación.

Fabián Sanabria no respondió por esta acusación, pero sí lo hizo su abogada. En diálogo con la emisora, la jurista aseguró que el testimonio de 'Raúl' está lleno de incoherencias.

