Acusan a reconocido profesor de la Universidad Nacional de abuso sexual a un joven

El profesor de la Universidad Nacional Fabián Sanabria respondió a las acusaciones llamándolas "una vil calumnia".

Fabián Sanabria, profesor de la Universidad Nacional y reconocido por sus videos en redes sociales, está en el ojo del huracán. El nombre del docente apareció en una denuncia de un grupo de jóvenes estudiantes de la universidad por presunto abuso sexual.

La denuncia, presuntamente, habría tratado del abuso de Sanabria a un joven en 2005 o 2006. Según la denuncia, el profesor se encontraba en el lanzamiento de un libro publicado por Lorenzo Muelas en el Museo Nacional. El joven habría pasado por el lado del docente, quien se interpuso en su camino y le tocó su pene.

Las denuncias presentadas por el grupo de jóvenes estudiantes vinculan a otros docentes de varias facultades de la institución. Aún así, Sanabria respondió que estas son "una vil calumnia" y desestimó las mismas, en parte, pues el hombre que dijo ser acosado no reveló su identidad.

"En la página 42 del informe me citan y dice textualmente que hay una persona, que no sabe muy bien si fue en el año 2005 o 2006, que no sabe si yo era el decano de Ciencias Humanas, pero que era profesor de Sociología (…) Que fue en el momento del coctel, cuando se sirvieron pasabocas y el vino, que esta persona pasó por mi lado, yo lo crucé y le toqué el pene”, dijo el profesor de la Universidad Nacional a Blu Radio.

Sanabria aseguró que jamás en su vida ha asistido a un lanzamiento de un libro de Lorenzo Muelas. Además, afirmó que el caso se podría dar por "homofobia". "He asistido en mi vida a cientos de cocteles y jamás le he tocado el pene a alguien. Soy homosexual, la universidad y la opinión pública lo saben. He sido víctima de todo tipo de homofobia”, manifestó.

