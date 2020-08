Las respuestas de Julio Sánchez Cristo por las que dicen que "respondió al mejor estilo de Uribe"

Julio Sánchez Cristo se refirió este lunes a su cercanía con el abogado Diego Cadena, que quedó revelada en una conversación incluida en el expediente del Caso Uribe.

Hasta el domingo, el único pronunciamiento del periodista sobre esta situación lo había hecho a través de Daniel Coronell, quien publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que también generó polémica:

"Acabo de hablar con @jsanchezcristo y me contó que sus conversaciones con el abogado Diego Cadena se dieron dentro de una relación de periodista-fuente y no significan que haya ningún apoyo de parte suya a las acciones de esa persona", trinó Coronell.

Un día después, abogado Miguel Ángel Del Río se comunicó con el programa en vivo La W Radio con Julio Sánchez Cristo y le pidió al periodista que le diera una explicación al país por sus nexos con Cadena. Las respuestas de Sánchez Cristo han hecho que varios usuarios en redes sociales digan que "salió con las de Uribe".

¿Cómo así? En primer lugar, el director de La W aseguró que ha tenido conversaciones con narcotraficantes y otras personas investigadas, y que "en esas conversaciones con el doctor Cadena, en un tono amable, hablamos de diferentes temas. Como fuente, resultó ser una persona invaluable por los clientes que tiene, no solamente en este caso".

Añadió que con muchos de sus entrevistados termina estableciendo "una relación respetuosa, afectiva, personal, de chiste, de cuentos, de la vida, de lo que pasa…" e insistió en que la cercanía que tenga con sus fuentes no afecta su labor informativa.

Sin embargo, lo que ha causado más curiosidad es una contrapregunta que Sánchez Cristo le hizo al abogado Del Río y en la que varios internautas han identificado una actitud victimizante: "Doctor del Río, ¿usted cree que alguien de esta mesa de trabajo, incluyéndome, somos sobornables?", indicó Julio.

El abogado no le dio una respuesta precisa, pues afirmó que para determinar la 'sobornabilidad' de alguien debían tenerse en cuenta múltiples factores. La conversación terminó en un tono amable y Sánchez Cristo aseguró que la decisión de la Corte no lo afectaba, porque no había hecho nada malo.

Las respuestas de Julio Sánchez Cristo por las que dicen que "salió con las de Uribe"

@WRadioColombia en estos momentos @jsanchezcristo habla del Tuso Sierra,de Miguel Rodríguez,chupeta,pero no ha dado argumentos de peso para explicarle al país sobre sus conversaciones con Diego Cadena #JulitoNoMeCuelgue #JulioSanchezCristo y respondieron con 10 piedras en la mano — triplehp (@Infracer) August 10, 2020

Miguel Ángel del Río le dijo a Julito que le diera una explicación al país por el caso Cadena y este respondió al mejor estilo de Uribe. ¡No esperaba menos! ¡Gran hijueputa! — Levy Rincón (@LevyRincon) August 10, 2020

De los creadores de "tragedia familiar", ahora tenemos "estaba creando confianza con mi fuente". El cinismo de los militantes del Uribismo es inigualable. Tanta gallardía tiene @jsanchezcristo que hoy solo recibe llamadas para que lo defiendan. #JulitoNoSeCuelgue — Fabian Figueroa (@fafv) August 10, 2020