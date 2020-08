El regaño del fiscal a Diego Cadena por curiosa justificación.

Juan David Laverde, periodista de Noticias Caracol reveló cómo fue el indagatorio de Diego Cadena.

En un informe para la emisión central del domingo, el periodista reveló cómo fue este procedimiento con el abogado de Álvaro Uribe.

Pues uno de los momentos más fuertes llegó cuando el abogado aseguró que cometió errores.

El abogado señaló que hizo la declaración de Monsalve a mano, porque escribía muy lento.

Esto hizo que el fiscal se sorprendiera sobre los hechos.

Fiscal Daniel Hernández: Doctor, basado en su experiencia, ¿a usted no le pareció es supremamente irresponsable?

Diego Cadena: Doctor Daniel, actué de buena fe. Seguramente sí hubo un error.

Fiscal Daniel Hernández: Le acepto la buena fe porque es un principio que nos rige a absolutamente todos, pero usted es abogado y es penalista y lleva años en esto. Le pregunto nuevamente: ¿no es como mínimo una actitud irresponsable generar un documento, escribirlo con su puño y letra respecto de una información que le suministrara un testigo?

Diego Cadena: Claro, claro que sí.

Fiscal Daniel Hernández: ¿Usted, para esa época, cuánto llevaba litigando?

Diego Cadena: No, bastante tiempo, doctor.

Fiscal Daniel Hernández: ¿Y las reglas de la experiencia a usted no le indicaban que realmente lo que usted hizo es increíble? Es poco creíble que un abogado se ponga a hacer un documento para un testigo, o sea, realmente se lo digo acá, es que no tengo cómo creerle (…) Pero adicional a eso, usted litiga con narcotraficantes, con delincuentes de alto nivel; los delincuentes, por regla general, mienten (…) Es que de verdad no encuentro una explicación y más cuando el señor no es analfabeta.

Diego Cadena: Doctor, está bien, y hubo un error, no hubo mala fe.